De Nederlandse media zijn het zondag met elkaar eens dat het Nederlands elftal weliswaar de plaatsing voor het EK mag vieren, maar dat de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) snel vergeten mag worden.

Met nog één groepsduel voor de boeg is Nederland verzekerd van een plek bij de eerste twee in groep C. Noord-Ierland kan nog in punten gelijkkomen, maar het onderling resultaat is door de 0-0 in Belfast en de eerdere 3-1 in De Kuip in het voordeel van Oranje.

"Missie geslaagd", concludeert het AD daarom. "Met een wat flets 0-0-gelijkspel verzekerde het Nederlands elftal zich in Belfast definitief van EK-plaatsing: het eerste eindtoernooi in zes jaar. Een terechte beloning voor een nieuwe, frisse generatie internationals."

De krant noemt de plaatsing "een terechte beloning voor een nieuwe generatie internationals, onder bondscoach Ronald Koeman uitgegroeid tot een hecht en fris collectief".

"Een team waar rek in zit, maar dat zich kwalitatief kan meten met bijna iedere tegenstander. Onherroepelijk liggen de etalages in juni weer vol met oranje prullaria en wemelt het van Terneuzen tot Winschoten weer van de ouderwetse straatfeesten."

Nederland speelt dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen Estland. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. Op hetzelfde moment ontvangen de Duitsers Noord-Ierland. Als Duitsland niet wint en Nederland wel, dan is Oranje groepswinnaar

Afdoende gelijkspel typisch voor 'pragmatische' Koeman

"Niet gescoord, doel wel bereikt", is ook de mening van de Volkskrant, al wijst de krant er ook op dat Nederland de koppositie in de groep moest afstaan aan Duitsland, dat met 4-0 won van Wit-Rusland.

"De immer pragmatische Koeman had al eerder verkondigd dat het resultaat tegen de Noord-Ieren vooropstond. De eerste plaats in de groep zou een mooie bonus zijn geweest, maar de groene muur van de Noord-Ieren werd dit keer niet gekraakt."

Ook Trouw noemde het 0-0-gelijkspel en bijbehorende kwalificatie typisch voor de stijl van de huidige bondscoach. "De laatste stap tegen Noord-Ierland was een passende in het tijdvak van bondscoach Koeman, de pragmaticus."

"Oranje plaatste zich voor het EK, maar het kon zich in het Windsor Park van Belfast niet met slingers laten omhangen, er dwarrelde geen confetti. Een gelijkspel tegen Noord-Ierland zou volstaan en dat werd het."

"Nederland zag opnieuw dat de ploeg zó goed niet is. Dat is niet vreemd, het kan ook verre van een diskwalificatie zijn na de vurige reanimatie onder Koeman, maar goed om vast te stellen is het voor het juiste perspectief wel."

De spelers van Oranje vieren de plaatsing voor het EK. (Foto: Pro Shots)