Ronald Koeman is blij en trots nadat Oranje zich zaterdag voor het EK van 2020 plaatste. Het irriteerde de bondscoach wel dat er in zijn ogen erg kritisch werd gekeken naar het 0-0-gelijkspel tegen Noord-Ierland.

"Ik ben blij en trots op het team. We gaan een heel mooi EK tegemoet", zei Koeman in Belfast tegen de NOS. "We gaan eindelijk weer naar een toernooi, daar moeten we blij om zijn."

Het 0-0-gelijkspel met Noord-Ierland was volgens de bondscoach een duel "om snel te vergeten", maar hij vond dat de buitenwacht te zwaar aan het povere spel tilt. "In ons landje breken we de hele boel af als het slecht gaat. Als Oranje dan weer beter speelt, is iedereen heel positief en na twee mindere wedstrijden is het weer helemaal niks. Daar kan ik me wel eens aan storen", mopperde Koeman.

De bondscoach benadrukte dan ook de positieve punten. "We hebben met nog één duel te gaan ons geplaatst voor een EK. En dat terwijl we een zware groep hadden met Duitsland en Noord-Ierland, dat alle wedstrijden tegen de twee kleine landen wist te winnen."

"We hebben het gewoon geweldig gedaan", vond Koeman. "Deze spelersgroep is heel gedreven, maar ook heel kritisch op zichzelf."

Vreugde bij Oranje nadat kwalificatie een feit is. (Foto: Pro Shots)

Koeman kritisch op Cillessen

Koeman moest wel beamen dat Oranje goed weg kwam toen Noord-Ierland na een halfuur spelen een strafschop miste. "Natuurlijk hadden we daar geluk mee. Maar laten we niet overdrijven, we hebben misschien twee momenten weggeven, verder niks."

De 56-jarige trainer was wel kritisch op doelman Jasper Cillessen, die in de openingsfase door te treuzelen bijna een tegentreffer inleidde. "Noord-Ierland wilde vanaf het begin meteen stormen en door zo'n moment met Jasper geef je ze wel vertrouwen."

Dinsdag speelt Oranje nog tegen Estland in de EK-kwalificatie. De ploeg van Koeman moet in de Johan Cruijff ArenA winnen en hopen op puntenverlies van Duitsland tegen Noord-Ierland om groepswinnaar te worden, wat gunstig is voor de potindeling bij de EK-loting op 30 november.

"Als Noord-Ierland daar net zo speelt als de twee keer tegen ons, dan zie ik niet in waarom ze in Duitsland geen punt kunnen pakken", bleef Koeman hoopvol.