Virgil van Dijk is vooral blij dat Oranje voor het eerst in zes jaar weer naar een groot toernooi gaat. De aanvoerder wilde zaterdag niet te lang stilstaan bij het matige 0-0-gelijkspel tegen Noord-Ierland in de EK-kwalificatie.

"We gaan naar het EK, dat is het belangrijkste. Laten we niet te lang over deze wedstrijd praten", zei Van Dijk in Belfast tegen de NOS.

Oranje had aan een gelijkspel voldoende om zich voor het EK van 2020 te plaatsen. De Noord-Ieren vochten voor hun laatste kans en kregen in de eerste helft de beste kansen. Steven Davis schoot een strafschop hoog over.

Namens Nederland was Steven Berghuis dichtbij een treffer, maar hij raakte de lat. "We wilden winnen en hadden ook de mogelijkheden om te scoren", keek Van Dijk terug. "Als we op 0-1 waren gekomen, dan was het meteen game over."

Van Dijk vond Oranje in slotfase sterk verdedigen

Na rust kwam Oranje amper nog in de problemen. "In de laatste vijftien, tien minuten gaan zij heel direct spelen en hopen ze op vrije trappen en corners", keek Van Dijk terug. "Dan moet je heel sterk zijn om niks weg te geven en dat hebben we bij vlagen goed gedaan."

"Maar we moeten niet te lang meer over deze wedstrijd praten", zei Van Dijk opnieuw. "Nu moet de focus op het EK."

Dinsdag sluit Oranje de EK-kwalificatie af met een wedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.