Het Nederlands elftal heeft zich zaterdag na zes jaar weer voor een eindtoernooi geplaatst. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde met 0-0 gelijk bij Noord-Ierland en is daardoor zeker van deelname aan het EK van 2020.

Oranje kende een moeizame eerste helft op Windsor Park in Belfast en mocht van geluk spreken dat de Noord-Ierse aanvoerder Steven Davis een strafschop hoog over schoot.

Na rust kwam Nederland, dat het zonder de niet fitte Memphis Depay en Georginio Wijnaldum deed, niet meer in de problemen. De ploeg van Koeman gaf weinig weg, al werd er ook amper iets gecreëerd.

Duitsland-Wit-Rusland, het andere duel in groep C, eindigde door treffers van Toni Kroos (twee), Matthias Ginter en Leon Goretzka in 4-0. Het betekent dat zowel de Duitsers (achttien punten) als Oranje (zestien) zeker zijn van het EK.

Oranje sluit de EK-kwalificatiereeks dinsdag af met een wedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA, waarbij dus alleen nog groepswinst op het spel staat. Duitsland speelt dan thuis tegen de Noord-Ieren.

Moeizame beginfase voor Oranje

Na zeer moeizame eerste minuten in Belfast - een treuzelende Jasper Cillessen leidde bijna een tegentreffer in en Josh Magennis kopte net voorlangs - herpakte Oranje zich en dat leidde al snel tot gevaar.

Na een goede actie van Quincy Promes werkte Steven Berghuis de bal van dichtbij tegen de lat en niet veel later leidden ook een scherpe voorzet van Daley Blind en een schot van Ryan Babel tot gevaar.

Oranje nam het initiatief over, maar na een half uur kregen de brutale Noord-Ieren een strafschop na ongelukkig hands van Joël Veltman. Aanvoerder Davis ging achter de bal staan en schoot tot opluchting van Nederland hoog over.

Bondscoach Koeman besloot in te grijpen en wisselde Marten de Roon - die al geel op zak had - voor Davy Pröpper. In de resterende tien minuten van de eerste helft had Oranje een overwicht, maar echte kansen leverde dat niet op.

Saaie tweede helft in Belfast

In de tweede helft domineerde Oranje, al waren de hoogtepunten zeer schaars. Na tien minuten was een kopbal van Babel, gepakt door keeper Bailey Peacock-Farrell, een van de weinige serieuze doelpogingen.

Noord-Ierland was niet meer zo fel als in de eerste helft en Oranje ging - in de wetenschap dat een EK-ticket virtueel binnen was - ook niet voluit. Het kwam de amusementswaarde niet ten goede en kansen vielen er eigenlijk niet te noteren.

Het enige positieve was dat Oranje na het gemiste EK van 2016 en WK van vorig jaar weer aanwezig is op een eindtoernooi.

