Wales en Slovenië hebben zaterdag hun hoop op een ticket voor het EK van 2020 levend gehouden. België was in een duel zonder grote belangen ruim te sterk voor Rusland, terwijl San Marino voor het eerst in ruim twee jaar scoorde.

In groep E van de EK-kwalificatie was Wales met Gareth Bale in de ploeg met 0-2 te sterk voor Azerbeidzjan. Kieffer Moore en Harry Wilson scoorden in de eerste helft.

Dankzij de overwinning houden de Welshmen de aansluiting met koploper Kroatië en nummer twee Hongarije. De eerste twee landen in iedere groep plaatsen zich voor het EK.

Slovenië mag in poule G eveneens nog hopen op een plek bij de eerste twee. Letland werd door een eigen doelpunt van Igors Tarasovs met 1-0 verslagen, waardoor de Slovenen in de spannende groep nu derde staan.

Als Wales en Slovenië niet bij de eerste twee in de groep eindigen, dan is het EK overigens mogelijk nog niet helemaal uit zicht. Ze kunnen zich in dat geval wellicht nog via de play-offs van de Nations League plaatsen.

Stand groep E 1. Kroatië 7-14 (14-6)

2. Hongarije 7-12 (8-9)

3. Wales 7-11 (8-6)

4. Slowakije 6-10 (10-8)

5. Azerbeidzjan 7-1 (5-16)

Stand groep G 1. Polen 8-19 (13-2)

2. Oostenrijk 8-16 (17-7)

3. Slovenië 9-14 (14-8)

4. Noord-Macedonië 8-11 (10-11)

5. Israël 8-11 (15-15)

6. Letland 9-0 (2-28)

België groepswinnaar, San Marino scoort eindelijk

In groep I verzekerde het dominante België zich van de eerste plek dankzij een eenvoudige 1-4-zege op nummer twee Rusland. Na twee goals van Eden Hazard, één van Thorgan Hazard en één van Romelu Lukaku redde Georgiy Dzhikiya de eer.

Bij de andere twee wedstrijden in de poule won Schotland met 1-2 op Cyprus en schreef San Marino historie tegen Kazachstan. Er werd weliswaar met 1-3 verloren, maar aanvaller Filippo Berardi maakte het eerste doelpunt van de voetbaldwerg in ruim twee jaar.

Het laatste doelpunt van San Marino dateerde van 4 september 2017, toen Mirko Palazzi scoorde in het met 5-1 verloren WK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan.

Stand groep I 1. België 9-27 (34-2)

2. Rusland 9-21 (28-8)

3. Schotland 9-12 (13-18)

4. Cyprus 9-10 (14-14)

5. Kazachstan 9-10 (12-14)

6. San Marino 9-0 (1-46)

