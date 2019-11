Kroatië en Oostenrijk hebben zich zaterdag geplaatst voor het EK van volgend jaar. De Kroaten waren thuis met 3-1 te sterk voor Slowakije en de Oostenrijkers rekenden in eigen huis af met Noord-Macedonië (2-1) in de kwalificatiereeks.

Kroatië kwam tegen Slovenië op achterstand door een doelpunt van Robert Bozenik, maar trok aan het langste eind dankzij treffers van Nikola Vlasic, Bruno Petkovic en Ivan Perisic.

De vice-wereldkampioen is met zestien punten verzekerd van de eerste plaats in groep E. De nummers één en twee van elke poule bemachtigen een ticket voor het EK.

Achter Kroatië strijden Hongarije, Wales en Slowakije om de tweede plaats in de poule. Dinsdag staan in de laatste speelronde Wales-Hongarije en Slowakije-Azerbeidzjan op het programma.

Wales greep eerder op de avond de laatste strohalm voor een plek op het EK. De halve finalist van het vorige EK was met 0-2 te sterk voor Azerbeidzjan door doelpunten van Kieffer Moore en Harry Wilson.

Stand groep E 1. Kroatië 8-17 (17-7)

2. Hongarije 7-12 (8-9)

3. Wales 7-11 (8-6)

4. Slowakije 7-10 (11-11)

5. Azerbeidzjan 7-1 (5-16)

Ook Oostenrijk wint relatief eenvoudig

Oostenrijk had relatief weinig moeite met directe concurrent Noord-Macedonië en had de 2-1-zege te danken aan doelpunten van David Alaba en Stefan Lainer. Vlatko Stojanovski zorgde voor een late tegentreffer.

De Oostenrijkers gaan als nummer twee van groep G samen met Polen naar het EK. De Polen hadden zich in een vroegtijdig stadium al overtuigend gekwalificeerd en stelden zaterdag de eerste plaats veilig in de groep via een 1-2-zege op Israël door doelpunten van Grzegorz Krychowiak en Krzysztof Piatek. Munas Dabour scoorde tegen.

De overwinning van Oostenrijk betekende dat het doek viel voor Slovenië. De Slovenen hadden niets aan een 1-0-zege op Letland door een eigen goal van Igors Tarasovs, maar maken nog kans op het EK bij de play-offs van de Nations League.

Stand groep G 1. Polen 9-22 (15-3)

2. Oostenrijk 9-19 (19-8)

3. Slovenië 9-14 (14-8)

4. Noord-Macedonië 9-11 (11-13)

5. Israël 9-11 (16-17)

6. Letland 9-0 (2-28)

België groepswinnaar, San Marino scoort eindelijk

België verzekerde zich in groep I van de eerste plek dankzij een eenvoudige 1-4-zege op nummer twee Rusland. De Belgen zijn als enige land nog zonder puntenverlies in deze kwalificatiereeks.

De nummer drie van het afgelopen WK liet niets heel van het eveneens gekwalificeerde Rusland. Thorgan Hazard, Eden Hazard (twee keer) en Romelu Lukaku zorgden voor 0-4, waarna Georgiy Dzhikiya de eindstand bepaalde.

Bij de andere twee wedstrijden in de poule won Schotland met 1-2 op Cyprus en schreef San Marino historie tegen Kazachstan. Er werd weliswaar met 1-3 verloren, maar Filippo Berardi maakte de eerste goal van de voetbaldwerg in ruim twee jaar.

Het laatste doelpunt van San Marino dateerde alweer van 4 september 2017, toen Mirko Palazzi scoorde in de met 5-1 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan.

Stand groep I 1. België 9-27 (34-2)

2. Rusland 9-21 (28-8)

3. Schotland 9-12 (13-18)

4. Cyprus 9-10 (14-14)

5. Kazachstan 9-10 (12-14)

6. San Marino 9-0 (1-46)

