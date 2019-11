Verwachte opstellingen Nederlands elftal

Het Nederlands elftal kan vanavond op bezoek bij Noord-Ierland het ticket voor het EK van 2020 veiligstellen. De grote vraag is of aanvalsleider Memphis Depay op tijd hersteld is van klachten aan zijn bovenbeen. Het聽AD en聽De Telegraaf聽beantwoorden die vraag bevestigend, blijkt uit hun verwachte opstellingen.



De Telegraaf:聽Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Pr枚pper, Wijnaldum, F. de Jong; Promes, Memphis, Babel.



Algemeen Dagblad:聽Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Promes, Memphis, Babel.