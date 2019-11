Thomas Krol is dolblij met zijn eerste wereldbekerzege op de 1.000 meter. De 27-jarige Deventenaar is ook opgelucht dat hij in het Wit-Russische Minsk voor de eerste keer Kjeld Nuis in een rechtstreeks gevecht wist te verslaan op de kilometer.

"Ik heb al vaak tegen Kjeld gereden. Het wordt een beetje een Clásico. Het is net alsof ze het erom doen bij de loting. Ik trok telkens aan het korste eind en het was voor mij dan ook ontzettend belangrijk om hem een keer klop te geven", zei Krol tegen de NOS.

Krol pakte niet alleen goud, maar verpulverde met 1.09,00 ook het baanrecord van Nuis (1.09,23). De olympisch kampioen op de 1.000 meter moest ook nog achter de Chinees Zhongyan Ning (1.09,22) met 1.09,27 genoegen nemen met de derde plaats.

"De overwinning komt wel een beetje als een verrassing. Ik reed twee weken geleden bij het kwalificatietoernooi ook al een super goede 1.000 meter, maar werd toen, omdat het niveau gigantisch hoog was met drie man in de 1.07, slechts derde", aldus Krol.

"Ik weet van mezelf dat ik van iedereen kan winnen als ik alles goed doe. Daar ben ik vorig jaar achtergekomen en dat geldt nu nog steeds. Helaas lukt het niet altijd, maar ik probeer steeds vaker alles goed te doen."

Ook Krol kampte met buikklachten

Krol kende niet een optimale voorbereiding op de 1.000 meter in Minsk. Hij stond niet als enige in het Nederlandse kamp 's ochtends op met buikklachten, maar voelde zich fit genoeg om een paar uur later aan de start te verschijnen.

"Daarom kwam de overwinning als een verrassing. Het was een gekke nacht, haha. Het kon optimaler, maar meer mensen hadden last van hun buik, dus was dat betreft waren voor iedereen de omstandigheden gelijk. Ik voelde me af en toe beroerd, maar verder prima."

Krol maakte vooral minder fouten dan Nuis. Hij ging goed van start en maakte daardoor meteen het verschil, om vervolgens eindelijk af te rekenen met de nulscore in onderlinge ontmoetingen op de 1.000 meter.

"Je zag Kjeld af en toe wat missertjes maken, omdat hij wat uit zijn comfort zone was. Ik joeg hem misschien wat op. Het is mooi om elkaar zo scherp te houden. We halen het beste naar elkaar boven. We hebben veel lol samen, helemaal niet vijandig. Dat is gewoon top."

"Het is supergaaf dat het me is gelukt om een 1.000 meter te winnen in de World Cup. Ik win niet vaak en nog steeds te weinig naar mijn zin, maar dit is geweldig. Hopelijk blijft het baanrecord ook nog een tijdje staan."