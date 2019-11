Het Nederlands elftal moet het zaterdagavond tegen Noord-Ierland zonder Memphis Depay doen, zo melden onder meer het AD en De Telegraaf. De belangrijke aanvaller is niet voldoende hersteld van een hamstringblessure.

Het was deze week al onduidelijk of Memphis de wedstrijd in Belfast, waarin Oranje zich voor het EK kan plaatsen, zou halen. Ook verdediger Stefan de Vrij zou wegens fysieke klachten op het laatste moment zijn afgehaakt.

De absentie van de 25-jarige Memphis is een aderlating voor bondscoach Ronald Koeman. De oud-PSV'er was dit kalenderjaar met zes doelpunten en negen assists in zeven interlands de waardevolste Oranje-speler.

Het is nog niet bekend wie de vervanger is van Memphis in de punt van de aanval. Met Luuk de Jong, Wout Weghorst en debutant Myron Boadu heeft Koeman de beschikking over drie andere spitsen.

Verdediger De Vrij behoort normaal gesproken niet tot de basiself van het Nederlands elftal. Koeman kiest voor een centrum met Matthijs de Ligt en aanvoerder Virgil van Dijk.

Nederland heeft aan punt genoeg

Oranje heeft tegen Noord-Ierland aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Bij verlies moet er dinsdag in Amsterdam van Estland gewonnen worden.

Noord-Ierland-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur (Nederlandse tijd). De wedstrijd op Windsor Park staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Nederland 6-15 (19-7)

2. Duitsland 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland 7-4 (4-12)

5. Estland 7-1 (2-21)

