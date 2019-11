Het Nederlands elftal begint zaterdagavond in Belfast met Steven Berghuis in de basis aan het cruciale EK-kwalificatieduel. De Feyenoorder is de vervanger van de geblesseerde Memphis Depay. Donny van de Beek speelt in plaats van Georginio Wijnaldum, die eveneens niet fit genoeg is.

De keuze van bondscoach Ronald Koeman voor Berghuis is verrassend, want de 27-jarige aanvaller kwam dit jaar alleen als invaller in actie tegen Estland. Twee jaar geleden, in de oefenwedstrijd tegen Roemenië (0-3-zege), was de Berghuis voor het laatst basisspeler bij Oranje.

Bij afwezigheid van Memphis staat Ryan Babel in de spits. De aanvaller van Galatasaray krijgt de voorkeur boven Myron Boadu, Wout Weghorst en Luuk de Jong. buitenspeler Quincy Promes completeert de aanval van Oranje op Windsor Park.

Het was deze week al onduidelijk of Memphis de wedstrijd in Belfast, waarin Oranje zich voor het EK kan plaatsen, zou halen. Datzelfde gold voor de zieke Wijnaldum.

Ook De Vrij lijkt te ontbreken

De absentie van de 25-jarige Memphis is een aderlating voor Koeman. De oud-PSV'er was dit kalenderjaar met zes doelpunten en negen assists in zeven interlands de waardevolste Oranje-speler.

Ook Wijnaldum (29) was met vijf goals en drie assists in acht duels van grote waarde. De middenvelder van Liverpool wordt dus vervangen door Van de Beek. Marten de Roon en Frenkie de Jong zijn de andere middenvelders in de ploeg van Koeman.

Naast Memphis en Wijnaldum is Internazionale-verdediger Stefan de Vrij niet fit genoeg om in actie te komen tegen de Noord-Ieren, al behoort hij niet tot de vaste basis van Oranje.

Koeman kiest steevast voor een centrum met Matthijs de Ligt en aanvoerder Virgil van Dijk. Op de rechtsbackpositie krijgt Joël Veltman in Belfast de voorkeur boven Denzel Dumfries en Daley Blind is zoals verwacht de linksback. Jasper Cillessen staat uiteraard op doel, terwijl Jeroen Zoet als tweede keeper op de bank zit. Marco Bizot moet plaatsnemen op de tribune.

Oranje heeft genoeg aan punt

Het Nederlands elftal heeft tegen Noord-Ierland aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Bij verlies moet Nederland mogelijk dinsdag winnen van Estland om alsnog directe kwalificatie af te dwingen.

Een punt of zelfs verlies kan ook volstaan, afhankelijk van de cijfers waarmee van Noord-Ierland verloren is en de uitslag dinsdag bij Duitsland tegen Noord-Ierland.

Noord-Ierland-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur (Nederlandse tijd). De wedstrijd op Windsor Park staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

Opstelling Noord-Ierland: Peacock-Farrell; McNair, Cathcart, Jonny Evans, Lewis; Jamal Evans, Davis, Saville; Dallas, Magennis, Whyte.

Opstelling Oranje: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Van de Beek, Frenkie de Jong; Berghuis, Babel, Promes.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Nederland 6-15 (19-7)

2. Duitsland 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland 7-4 (4-12)

5. Estland 7-1 (2-21)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie