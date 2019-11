Internazionale heeft zaterdag een kogelbrief ontvangen en aangifte gedaan bij de politie. Italiaanse media melden dat de dreigementen gericht zijn aan trainer Antonio Conte, maar de club zelf ontkent dat.

"Conte heeft geen persoonlijke dreigbrieven ontvangen, maar de club. De club heeft daarom de bevoegde autoriteiten ingeschakeld", schrijft Inter in een korte verklaring op de eigen website.

Verschillende Italiaanse media berichtten eerder op de dag dat de brief was afgeleverd bij het huis van Conte, maar Inter benadrukt dat die binnenkwam op het kantoor van de club.

De brief zou afkomstig zijn van supporters van rivaal Juventus, die het Conte niet in dank afnemen dat hij gezien zijn verleden bij de 'Oude Dame' afgelopen zomer aan de slag is gegaan bij Inter.

Conte vierde grote successen bij Juventus

De inmiddels vijftigjarige Conte vierde grote successen met Juventus. Hij won als speler vijf keer de landstitel en een keer de Coppa Italia, Champions League en UEFA Cup en als trainer drie keer de landstitel.

Conte stapte in de zomer van 2014 plotseling op bij Juventus omdat hij naar verluidt niet op één lijn lag met de directie over het te voeren beleid. Hij werd vervolgens bondscoach van Italië en daarna ook nog manager van Chelsea.

'The Godfather', zoals Contes bijnaam luidt, kent een goede start bij Inter. De blauw-zwarte formatie staat na twaalf speelrondes op de tweede plaats in de Serie A, één punt achter koploper Juventus.

