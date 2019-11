Thiago Silva en bondscoach Tite van Brazilië hebben zich vrijdagavond tijdens het verloren oefenduel met Argentinië (0-1) flink aan Lionel Messi en de arbitrage geërgerd. Ze vinden dat de scheidsrechter te veel rekening hield met de status van de Argentijnse sterspeler.

De 32-jarige Messi tekende in de veertiende minuut voor de enige treffer van de wedstrijd door een rebound te benutten na zijn eigen gemiste strafschop. De gemoederen in de wedstrijd tussen de twee rivalen liepen bij vlagen hoog op, getuige een woordenwisseling en wat handgebaren tussen Messi en bondscoach Tite.

"Ik had commentaar op de arbitrage omdat ik vond dat Messi een gele kaart had moeten krijgen", verklaarde de bondscoach het akkefietje. "Messi zei vervolgens dat ik mijn mond moest houden en ik zei hetzelfde terug. Dat was het eigenlijk."

Niet alleen Tite ergerde zich aan de manier waarop scheidsrechter Matt Conger de wedstrijd in Saoedi-Arabië leidde. Aanvoerder Silva stelde op de persconferentie na de wedstrijd dat Messi de scheidsrechter duidelijk manipuleerde.

"Hij wilde de wedstrijd op die manier echt dicteren", zei de verdediger volgens Marca. "Messi beging twee zware overtredingen en discussieerde continu met de scheidsrechter, maar hij gaf maar geen kaart. In mijn ogen moeten scheidsrechters hun bewondering voor een bepaalde speler opzij kunnen zetten in een wedstrijd."

Lionel Messi vocht de nodige duels uit tegen Brazilië. (Foto: Pro Shots)

'In de Champions League gebeurt dit niet'

Silva vervolgde zijn tirade door te stellen dat het optreden van de scheidsrechter ten opzichte van Messi in Saoedi-Arabië geen incident is. Volgens de verdediger van Paris Saint-Germain is de meervoudig Gouden Bal-winnaar altijd bezig om de arbitrage te manipuleren.

"We hebben het daar weleens met spelers in Spanje over gehad en zij zeggen precies hetzelfde. Messi doet altijd hard zijn best om de wedstrijd te controleren door de scheidsrechter te beïnvloeden. Hij is altijd al zo geweest."

"In de Champions League werkt dat niet, want daar treden de scheidsrechters harder op", denkt Silva. "Je kan zien dat hij het daar niet eens probeert. Normaal gesproken zijn de scheidsrechters wel aardig voor hem, omdat ze hem zo bewonderen. Wij waren wat dat betreft in het nadeel omdat Neymar niet meedeed."

Messi maakte tegen Brazilië overigens juist zijn rentree, nadat hij de laatste vier wedstrijden van zijn land aan zich voorbij moest laten gaan wegens een schorsing voor felle kritiek op de arbitrage bij de Copa América in augustus. Argentinië speelt maandag nog een oefeninterland tegen Uruguay en Brazilië treft dan Zuid-Korea.