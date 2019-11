PSV reist in de winterstop net als Ajax naar Qatar voor een trainingskamp. Het is het tweede jaar op rij dat de Eindhovenaren naar het land in het Midden-Oosten verkassen.

Een woordvoerder van PSV bevestigt de plannen zaterdag tegenover NUsport, na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren zijn er na vorig jaar van overtuigd dat ze zich in Qatar door de goede voorzieningen optimaal kunnen voorbereiden op de tweede helft van het seizoen.

Ajax maakte eind oktober al bekend in de winterstop een trainingskamp in Qatar te beleggen. De Amsterdammers gaan een stadion testen voor het WK 2022 en mogen gebruikmaken van een luxe hotel dat daarbij hoort, wat ze op veel kritiek kwam te staan.

Bij de bouw van de stadions voor het WK 2022 zijn honderden doden gevallen. Arbeiders sterven door de hitte waarin zij moeten werken en de stress van de hoge werkdruk, meldde The Guardian recent op basis van grootschalig onderzoek. Naar verluidt zal PSV geen stadions testen en verdient de club er ook niks aan.

'Ajax en PSV sluiten hun ogen voor honderden doden'

Amnesty International en Human Rights Watch riepen de aandeelhouders van Ajax op om de club vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) ter verantwoording te roepen. Algemeen directeur Edwin van der Sar benadrukte daar dat Ajax "een voetbalclub en geen politieke partij is".

Amnesty veroordeelt zaterdag in een reactie ook de "bizarre keus" van PSV voor een trainingskamp in Qatar begin januari. "Het is treurig dat grote bedrijven als Ajax of PSV het maatschappelijk verantwoord ondernemen totaal niet serieus nemen", stelt een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie.

Beide clubs zijn van harte welkom bij Amnesty voor een toelichting op de veelvuldige mensenrechtenschendingen in Qatar, laat de zegsman weten. "Ik snap niet dat deze clubs hun ogen sluiten voor het feit dat bij de bouw van de stadions vele honderden doden zijn gevallen en arbeiders amper of slecht worden betaald."

PSV ging vorig seizoen ook op trainingskamp naar Qatar. (Foto: Pro Shots)

'Ajax een voetbalclub en geen politieke partij'

PSV kreeg vorig seizoen al kritiek dat de club voor Qatar koos vanwege de geschonden mensenrechten in het land. Algemeen directeur Toon Gerbrands zei toen bij de NOS dat hij die discussie "lang geleden achter zich heeft gelaten".

"Als volleybalbondscoach moest ik naar Cuba, Zuid-Korea en Rusland en daar valt allemaal iets van te vinden en over te zeggen", zei hij in januari. "Maar als je je daarmee bezighoudt, kan je echt nergens meer naartoe."

PSV, dat er vorig seizoen na het trainingskamp in Qatar niet in slaagde de landstitel veilig te stellen, verkeert sportief in zwaar weer en bezet momenteel de derde plek in de Eredivisie. Koploper Ajax heeft elf punten meer.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie