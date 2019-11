De spelers van Finland kunnen amper geloven dat ze volgend jaar voor het eerst in de historie mee mogen doen aan een eindtoernooi. De Noord-Europeanen plaatsten zich vrijdagavond door een 3-0-zege op Liechtenstein voor het EK 2020.

"Dit is niet normaal. Ik ben echt sprakeloos", zei een euforische Teemu Pukki na het duel in Helsinki tegen de BBC. De aanvaller was met twee treffers na rust goud waard voor Finland in de Telia 5G Arena, waar Jasse Tuominen de score in de 21e minuut had geopend.

Door de ruime overwinning kwam Finland op achttien punten in groep J, waardoor 'Huuhkajat' sowieso zeker is van de tweede plek. Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip heeft zeven punten minder en kan de Finnen niet meer achterhalen.

"Dit is zeker een feestje waard", zei Pukki, die vindt dat bondscoach Markku Kanerva een cruciale rol heeft gespeeld in de jacht op een EK-ticket. "De coach verdient dit. Veel van ons maakten hem al mee bij het elftal onder 21 jaar. Hij weet precies hoe wij ons beste voetbal kunnen spelen."

De supporters van Finland kwamen na het laatste fluitsignaal massaal het veld op. (Foto: Pro Shots)

'15 november moet nationale feestdag worden'

Finland beschikte in het verleden weliswaar over gerenommeerde spelers als oud-Ajacied Jari Litmanen en Liverpool-verdediger Sami Hyypiä, maar de kwalificatiereeks voor een eindtoernooi eindigde altijd zonder het gewenste resultaat.

Met een selectie zonder echte sterren - en met PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam - debuteert Finland straks dus alsnog op een eindtoernooi. Doelman Lukas Hradecky realiseert zich dat hij en zijn ploeggenoten iets historisch hebben gepresteerd en vindt dat daar vanaf nu elk jaar bij moet worden stilgestaan.

"In mijn ogen kan 15 november een nationale feestdag worden", doelt hij op de dag dat Finland het EK-ticket veiligstelde. "We hebben onze dromen waargemaakt en veel mensen zullen dat ook zo zien."

Finland sluit de EK-kwalificatiereeks maandag af met een uitwedstrijd tegen Griekenland. Italië, dat tot dusver al zijn negen groepsduels won, gaat met 27 punten ongenaakbaar aan de leiding in de poule.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie