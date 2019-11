Sergiño Dest heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) zijn officiële debuut voor de Verenigde Staten gemaakt. De verdediger van Ajax droeg met een assist bij aan de 4-1-zege op Canada in de CONCACAF Nations League.

Dest kreeg een basisplaats van bondscoach Gregg Berhalter en leverde al in de tweede minuut een assist. De rechtsback speelde de bal uit een corner door naar Jordan Morris en die werkte van dichtbij de 1-0 binnen.

Gyasi Zardes en Aaron Long vergrootten de marge in de eerste helft nog naar drie, waarna Steven Vitória in de 72e minuut wat terugdeed namens Canada. Zardes gooide het duel in de 89e minuut alsnog op slot. Dest werd in de tweede minuut van de blessuretijd naar de kant gehaald.

De onlangs negentien jaar geworden verdediger maakte eind oktober bekend voor een interlandcarrière bij de VS te kiezen. Dest heeft een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder en had daardoor ook voor Oranje uit kunnen komen. Door zijn officiële debuut tegen Canada is hij definitief aan de VS verbonden.

Het was overigens niet het eerste optreden van Dest voor de Amerikanen. De vleugelverdediger van Ajax speelde in september al vriendschappelijke wedstrijden tegen Mexico en Uruguay, waardoor hij nu op drie interlands staat.

Sergiño Dest maakte zijn officiële debuut voor de VS. (Foto: Pro Shots)

VS moet volgende week van Cuba winnen

De VS bezet nu de tweede plek in groep A met zes punten. De ploeg van Dest neemt het woensdag in George Town, de hoofdstad van de Kaaimaneilanden, op tegen Cuba. Die wedstrijd moet ook worden gewonnen om kans te houden op de knock-outfase.

In totaal zijn er vier groepen met ieder drie landen. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales van de Nations League voor landen uit Noord- en Midden-Amerika, die net als de eindstrijd in maart op het programma staan.

Mexico deed net als de VS goede zaken door Panama met 0-3 te verslaan. Ajacied Edson Álvarez was twintig minuten voor tijd trefzeker in Panama City. Raúl Jiménez had in de achtste minuut al voor de openingstreffer gezorgd en benutte vijf minuten voor tijd nog een strafschop.

Álvarez stond de hele wedstrijd in het veld bij Mexico, net als PSV-middenvelder Érick Gutiérrez en voormalig Eredivisie-speler Héctor Moreno. Mexico staat nu op negen punten uit drie wedstrijden en is al zeker van de volgende ronde.