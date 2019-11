Hans-Dieter Flick is in ieder geval tot de winterstop de trainer van Bayern München. De kans is zelfs aanwezig dat de interim-coach ook in de tweede seizoenshelft aan het roer staat bij de regerend landskampioen.

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge maakte vorige week al bekend dat Bayern "tot nader order" doorgaat met Flick, die naar voren werd geschoven na het ontslag van Niko Kovac begin november. Het bleef echter onduidelijk over welke periode het ging, maar daar is nu verandering in gekomen.

"We willen niet elke zaterdag de vraag krijgen of Flick de volgende wedstrijd ook onze hoofdcoach zal zijn", zei Rummenigge vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van Bayern. "Daarom zeg ik jullie nu dat hij in ieder geval tot Kerst en misschien nog wel langer aanblijft."

"De trainingsmethodes van Flick zijn indrukwekkend. De manier waarop hij met de spelers omgaat, is ook erg goed en we waarderen zijn houding. Ik kan jullie met grote vastberadenheid zeggen dat we veel vertrouwen hebben in Flick."

Bayern speelde tot dusver twee wedstrijden onder de voormalige assistent-coach van Kovac en wist beide duels te winnen. 'Der Rekordmeister' was in de Champions League met 2-0 te sterk voor Olympiacos - en plaatste zich zo voor de achtste finales - en in de Bundesliga werd concurrent Borussia Dortmund overtuigend verslagen: 4-0.

Onder Hans-Dieter Flick is Bayern na twee duels nog zonder puntenverlies. (Foto: Pro Shots)

Hainer volgt Hoeness officieel op als voorzitter

Op de ledenvergadering van vrijdag was er niet alleen nieuws over Flick, maar werd ook Herbert Hainer officieel aangesteld als voorzitter. De 65-jarige Duitser volgt Uli Hoeness op bij Bayern. In augustus was al bekend dat Hoeness zich niet meer verkiesbaar zou stellen en dat hij Hainer aandroeg als zijn opvolger.

De 67-jarige Hoeness was tussen 2009 en 2014 voorzitter van Bayern, maar moest die functie neerleggen omdat hij werd veroordeeld wegens belastingfraude. In 2016 keerde de oud-speler terug, nadat hij een half jaar in de gevangenis had gezeten.

"Bayern München is de beste club ter wereld en het is een grote eer om nu voor jullie te staan", zei Hainer tegen de leden van Bayern. "Ik maak een diepe buiging naar Uli voor zijn levenswerk. Wat jij hier hebt neergezet is echt buitengewoon."

Bayern komt dit weekend door de interlandperiode logischerwijs niet in actie. De huidige nummer drie van de Bundesliga vervolgt de competitie op zaterdag 23 november met een uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.

