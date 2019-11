Roda JC heeft vrijdag kostbare punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers speelden met 1-1 gelijk bij hekkensluiter FC Dordrecht. FC Volendam kwam op bezoek bij TOP Oss wel tot winst: 1-2.

Roda kwam halverwege de eerste helft op achterstand tegen Dordrecht door een eigen doelpunt van Daryl Werker. Op slag van rust tekende Ike Ugbo namens de bezoekers voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel blijft Roda met achttien punten uit vijftien wedstrijden dertiende op de ranglijst. Dordrecht, dat dit seizoen pas eenmaal won, is met acht punten hekkensluiter.

Volendam boog bij TOP een achterstand om in een overwinning. Philippe Rommens bracht de Brabanders al vroeg op voorsprong, waarna Jelle Duin (strafschop) en Martijn Kaars nog voor rust scoorden voor de bezoekers.

Door de overwinning klimt Volendam met 24 punten naar de zesde plaats. TOP Oss bezet met twaalf punten de achttiende plek.

Jelle Duin benutte een penalty voor FC Volendam tegen TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

FC Eindhoven thuis te sterk voor MVV

In de derde wedstrijd van vrijdagavond won FC Eindhoven in het eigen Jan Louwers Stadion met 2-0 van MVV Maastricht. Rigino Cicilia en Kaj de Rooij waren trefzeker namens de Brabanders, die nu elfde staan. MVV neemt de voorlaatste plaats in.

Vanwege de wedstrijden van Jong Oranje tegen Jong Gibraltar (6-0-zege) en Jong Engeland (dinsdag) komen dit weekend niet alle clubs in actie in de Keuken Kampioen Divisie.

Zondag staan er met Telstar-Go Ahead Eagles, FC Den Bosch-Excelsior en SC Cambuur-Almere City FC nog drie duels op het programma.