VVV-Venlo heeft Jay Driessen vrijdag benoemd tot tijdelijke hoofdtrainer. De oud-speler en assistent van de club neemt in ieder geval tot de winterstop de taken van de ontslagen Robert Maaskant over.

De vijftigjarige Driessen was sinds 2014 al assistent-coach bij VVV. Afgelopen zomer vertrok hij met hoofdtrainer Maurice Steijn naar Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Steijn is daar inmiddels ontslagen.

Technisch manager Stan Valckx van VVV is blij dat Driessen terugkeert. "Hij heeft de kwaliteiten én weet wat er gevraagd wordt in deze situatie. Omdat Jay geen diploma heeft als hoofdtrainer, hebben we deze constructie moeten voorleggen aan de KNVB", zegt hij op de site van VVV.

"We hebben van de bond tot aan de winterstop dispensatie verkregen voor deze tijdelijke oplossing. We gaan ons de komende periode beraden op de invulling van de technische staf voor de tweede seizoenshelft."

VVV ontsloeg trainer Maaskant maandag al na vijf maanden. De Limburgers verloren de laatste zeven competitieduels en werden in de TOTO KNVB Beker direct uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster.

De eerste wedstrijd van VVV met de nieuwe trainer Driessen op de bank is volgende week zondag, wanneer FC Twente op bezoek komt in Venlo. De aftrap is om 16.45 uur.

In de laatste wedstrijd onder Robert Maaskant ging VVV-Venlo met liefst 6-1 onderuit bij Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

