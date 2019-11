Na zes jaar zonder eindtoernooi is de kans levensgroot dat het Nederlands elftal zich dezer dagen plaatst voor het EK 2020. Dit zijn de scenario's én hoe reëel is het dat Oranje het EK toch nog misloopt?

Wanneer mag een land naar het EK?

Oranje gaat met nog twee wedstrijden te gaan aan kop in kwalificatiegroep C, waarvan de nummer één en twee zich rechtstreeks plaatsen voor het EK, dat volgend jaar in twaalf verschillende landen gehouden wordt. Als Nederland derde (lager kan in theorie niet meer) wordt, dan wacht in maart 2020 een play-off als laatste kans op kwalificatie.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Nederland 6-15 (19-7)

2. Duitsland 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland 7-4 (4-12)

5. Estland 7-1 (2-21)

Wanneer is Oranje zaterdagavond al zeker van het EK?



Als Oranje zaterdagavond in Belfast minimaal een punt pakt tegen Noord-Ierland is het zeker van het EK, ongeacht de uitslag bij Wit-Rusland tegen Duitsland.

Bij verlies tegen de Noord-Ieren moet Nederland mogelijk dinsdag winnen van Estland om alsnog directe kwalificatie af te dwingen. Een punt of zelfs verlies kan ook volstaan, afhankelijk van de cijfers waarmee van Noord-Ierland verloren is en de uitslag bij Duitsland tegen Noord-Ierland.

Resterende wedstrijden in groep C 16-11, 20.45 uur: Noord-Ierland-Nederland

16-11, 20.45 uur: Duitsland-Wit-Rusland

19-11, 20.45 uur: Nederland-Estland

19-11, 20.45 uur: Duitsland-Noord-Ierland

Wat geeft de doorslag bij een gelijk aantal punten?



Anders dan de FIFA, die eerst naar doelsaldo kijkt, hecht de UEFA de meeste waarde aan het onderling resultaat. Het onderling resultaat tegen Duitsland is in het voordeel van Nederland, omdat Oranje in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 verloor en in Hamburg met 2-4 won. Daarom staat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nu ook boven Duitsland, dat evenveel punten heeft.

Noord-Ierland werd vorige maand met 3-1 verslagen door Oranje. De Noord-Ieren moeten daardoor zaterdag met 2-0 of meer winnen in Belfast om beter te zijn op basis van onderling resultaat.

Op basis van onderling resultaat staat Nederland nu boven Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Speelt doelsaldo dan helemaal geen rol?



Jawel. Het kan zijn dat Nederland, Duitsland én Noord-Ierland op evenveel punten eindigen en dan geeft niet het onderlinge resultaat, maar het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden tussen de drie toplanden de doorslag.

Oranje heeft nu twee keer tegen Duitsland en één keer tegen Noord-Ierland gespeeld en het doelsaldo van die duels is +3 (9-6). Duitsland heeft +1 (7-6) en de Noord-Ieren kennen met -4 (1-5) de meest beroerde cijfers.

Oranje won in oktober met 3-1 van concurrent Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)

Conclusie?

Als Nederland zaterdagavond minimaal een punt pakt tegen Noord-Ierland, dan is het zeker van het EK. Ook een nederlaag met één doelpunt verschil in Belfast én een zege dinsdag op Estland volstaat zeker voor Oranje.

Mocht de komende dagen toch nog vrijwel alles verkeerd lopen voor Nederland, dan heeft de ploeg van Koeman altijd nog de play-offs in maart als vangnet. In die play-off wacht een confrontatie met een land dat in een andere poule buiten de top twee is geëindigd.