Argentinië heeft vrijdag nipt van Brazilië gewonnen in een oefenwedstrijd. Bij het duel in Saoedi-Arabië tekende Lionel Messi, die terugkeerde na een schorsing, in de beginfase voor de enige treffer.

Messi zag zijn strafschop gestopt worden door Liverpool-doelman Alisson, maar de vedette van FC Barcelona was trefzeker in de rebound. Enkele minuten eerder had Gabriel Jesus namens de Brazilianen eveneens een penalty gemist.

De 32-jarige Messi moest de laatste vier wedstrijden van zijn land aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. Hij was gestraft voor felle kritiek op de arbitrage bij de Copa América in augustus.

Argentinië - met Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd in het veld - boekte een welkome zege op Brazilië, waar Neymar ontbrak. Tot vrijdag werd slechts één van de laatste zes ontmoetingen met de aartsrivaal gewonnen.

Beide Zuid-Amerikaanse landen spelen binnenkort nog een vriendschappelijke interland. Argentinië staat maandagavond tegenover Uruguay en Brazilië neemt het een dag later op tegen Zuid-Korea.