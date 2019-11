Finland heeft zich vrijdag voor het eerst in de historie gekwalificeerd voor het EK. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva stelde een ticket veilig voor het eindtoernooi van volgend jaar dankzij een zege op Liechtenstein: 3-0. Ook Zweden verzekerde zich van deelname.

Jasse Tuominen opende halverwege de eerste helft de score in Helsinki. Na ruim een uur spelen verdubbelde Teemu Pukki de marge uit een strafschop en even later bepaalde hij ook de eindstand. PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam bleef op de bank bij het thuisland.

Door de overwinning op Liechtenstein is Finland met achttien punten uit negen duels zeker van de tweede plaats in groep J. De ploeg kan niet meer achterhaald worden door concurrenten Armenië en Bosnië en Herzegovina (beide tien punten).

In dezelfde poule verzekerde Italië zich eerder al van EK-deelname. 'La Squadra Azzurra' won vrijdag met 0-3 bij Bosnië dankzij goals van Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne en Andrea Belotti. De eerste twee ploegen in elke groep plaatsen zich voor het EK van volgend jaar.

Met gerenommeerde spelers als oud-Ajacied Jari Litmanen, die zowel recordinternational (137 wedstrijden) als topscorer (32 doelpunten) van zijn land is, en Sami Hyypiä in de gelederen slaagde Finland er eerder nooit in om zich te kwalificeren voor een eindtoernooi, dus ook niet voor een WK.

In dezelfde poule boekte John van 't Schip voor de tweede keer op rij een overwinning met Griekenland. De Amsterdammer zag zijn ploeg met 0-1 winnen bij Armenië dankzij Dimitrios Limnios. De Grieken staan met elf punten derde en kunnen zich alleen via de play-offs van de Nations League nog plaatsen.

Marcus Berg maakte een van de doelpunten voor Zweden tegen Roemenië. (Foto: Pro Shots)

Zweden plaatst zich dankzij zege in Roemenië

In groep F verzekerde Zweden zich van deelname door met 0-2 te winnen bij concurrent Roemenië. Voormalig PSV- en FC Groningen-spits Marcus Berg en Robin Quaison waren trefzeker namens de Scandinaviërs.

Door de overwinning kan nummer twee Zweden met achttien punten niet meer achterhaald worden door Roemenië en Noorwegen, die beide vier punten minder hebben. De Noren wonnen eerder op de avond met 4-0 van Faeröer dankzij twee goals van Alexander Sørloth (ex-FC Groningen).

Doordat Roemenië zich niet via de reguliere route heeft geplaatst, speelt het Nederlands elftal drie wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA op het EK. Oranje moet nog wel bij de eerste twee in groep C eindigen.

Spanje was in deze poule al zeker van een ticket en haalde vrijdagavond met 7-0 uit tegen Malta. Debutanten Pau Torres en Dani Olmo, Álvaro Morata, Santi Cazorla, Pablo Sarabia, Gerard Moreno en Jesús Navas waren de doelpuntenmakers in Cádiz.

Denemarken dicht bij EK-ticket

In groep D heeft Denemarken nog één punt nodig voor een EK-ticket. De ploeg van bondscoach Age Hareide won in Kopenhagen simpel met 6-0 van het nietige Gibraltar. Christian Eriksen en Robert Skov scoorden ieder twee keer en de andere treffers kwamen op naam van Christian Gytkjaer en Martin Braithwaite.

Door de overwinning gaat Denemarken met vijftien punten aan kop in deze poule. De voorsprong op nummer drie Ierland is drie punten, maar die twee landen spelen maandag nog tegen elkaar in Dublin. Bij een gelijkaantal punten geeft het onderling resultaat de doorslag. Zwitserland, dat moeizaam met 1-0 won van Georgië door een goal van Cedric Itten, staat met veertien punten tweede.

Met de kwalificatie van Finland en Zweden komt het aantal landen dat zeker is van EK-deelname op twaalf. België, Italië, Rusland, Polen, Oekraïne en Spanje wisten zich vorige maand al te plaatsen en Engeland, Frankrijk, Tsjechië en Turkije voegden zich donderdag tot dit gezelschap.

In totaal plaatsen twintig landen zich via de reguliere route voor het EK van 2020, dat in meerdere landen wordt gespeeld. De laatste vier toegangsbewijzen worden via de play-offs van de Nations League verdeeld.

Bekijk de standen en het programma in de EK-kwalificatie