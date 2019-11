Bondscoach Ronald Koeman bekijkt zaterdagochtend of Memphis Depay en Georginio Wijnaldum inzetbaar zijn in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Noord-Ierland. Het is nog onduidelijk of beide spelers zaterdagavond in actie kunnen komen in Belfast.

"Het gaat beter met ze, maar ik weet nog niet of ze kunnen spelen. Dat beslis ik morgenochtend", zei Koeman vrijdag op de persconferentie van Oranje op Windsor Park. "We hebben nu eerst nog een training."

Memphis kampt met een lichte hamstringblessure, die hij opliep bij zijn club Olympique Lyon, en Wijnaldum is herstellende van een griep. Verder beschikt Koeman over een fitte selectie.

Woensdag trainde Oranje nog zonder Memphis en Wijnaldum, maar een dag later verschenen ze beiden wel even op het trainingsveld. "Gini heeft gisteren de helft van de training meegedaan en Memphis deed delen meer", vertelde Koeman.

Het lijkt erop dat Koeman niet bereid is om tegen Noord-Ierland grote risico's te nemen als het gaat om de inzetbaarheid van Memphis, die met zes goals en zeven assist tot dusver heel belangrijk was in de kwalificatie.

"Het ligt aan het type blessure en daar zal ik een overweging in maken. Aan het einde van het seizoen sta ik daar iets anders in dan nu."

Myron Boadu en Calvin Stengs behoren voor het eerst tot de Oranje-selectie. (Foto: Pro Shots)

'Stengs en Boadu genieten van feit dat ze een kans krijgen'

Vanwege de blessure van Memphis en het eerder afhaken van PSV-aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn nam Koeman het AZ-duo Calvin Stengs en Myron Boadu voor het eerst op in zijn selectie. Hij genoot van de manier waarop de twee nieuwkomers zich deze week manifesteerden.

"Ik word blij als ik zie dat nieuwe jonge spelers nog schroom hebben, maar zich ook geweldig aanpassen en snel in de groep worden opgenomen. Ze genieten van het feit dat ze een kans krijgen", vertelde Koeman, die niet bekend wilde maken of Stengs en Boadu zaterdag hun debuut in Oranje gaan maken.

"Tijdens de training zag ik op momenten dat ze nog iets tekortkomen voor het allerhoogste niveau, maar beiden hebben mogelijkheden om daarnaartoe te groeien."

Het Nederlands elftal plaatst zich bij een gelijkspel in Noord-Ierland voor het EK. (Foto: Pro Shots)

Koeman beslist zaterdagochtend over reservedoelman

Ook is het nog onduidelijk of Jeroen Zoet of Marco Bizot in Belfast als reservekeeper op de bank zal plaatsnemen. Zoet was de afgelopen jaren achter Jasper Cillessen tweede keeper van Oranje, maar dat kan veranderen nu hij zijn basisplaats bij PSV kwijt is.

"We hebben met Jeroen gesproken over de situatie en we maken morgenochtend kenbaar wie er als tweede doelman op de bank zal zitten", liet Koeman weten. Anders dan bij Eredivisie-wedstrijden zit de derde doelman bij interlands op de tribune.

De wedstrijd tussen Oranje en Noord-Ierland begint zaterdag om 20.45 uur in Belfast en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak. Bij een gelijkspel is de ploeg van Koeman zeker van deelname aan het EK van volgend jaar. Dinsdag wordt de EK-kwalificatiecyclus afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.

