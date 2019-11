Edwin van der Sar heeft zijn contract bij Ajax vrijdag officieel met vier jaar verlengd. De algemeen directeur staat daardoor tot november 2023 onder contract bij de landskampioen.

De raad van commissarissen van de Amsterdamse club meldde begin oktober al van plan te zijn om de 49-jarige oud-doelman voor te dragen voor een nieuwe termijn. Dat is vrijdag officieel gebeurd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering (AVA).

Van der Sar zit sinds november 2012 in de directie van Ajax. Dat deed hij eerst als marketingdirecteur, waarna hij in november 2016 officieel aan de slag ging als algemeen directeur.

Tijdens de AVA wordt ook de contractverlenging van directeur voetbalzaken Marc Overmars officieel gemaakt. De voormalige aanvaller bereikte in maart al overeenstemming met de club over een nieuw contract. Zijn nieuwe verbintenis gaat volgend jaar november in en heeft eveneens een looptijd van vier jaar.

Ajax boekt onder het bewind van Edwin van der Sar zowel sportief als financieel succes. (Foto: Pro Shots)

'Ben nog niet klaar bij Ajax'

Onder de leiding van Van der Sar en Overmars heeft Ajax de afgelopen jaren grote successen geboekt, waaronder het landskampioenschap van vorig seizoen. Daarnaast werden de halve finales van de Champions League bereikt. Dat leidde tot onder meer een recordomzet van 199,5 miljoen euro. In 2017 stond de ploeg in de finale van de Europa League. Dit seizoen gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag ruim aan kop in de Eredivisie.

President-commissaris Leen Meijaard zegt dat Van der Sar een belangrijke rol in dat succes heeft gespeeld. "Om dit succes te bestendigen, willen wij zijn contract graag verlengen. In gesprekken die wij met hem voerden, bleek dat ook hij graag door wilde bij Ajax. Hij vertegenwoordigt Ajax zowel in binnen- als buitenland op excellente wijze. Onder zijn leiding kan Ajax nog verdere stappen maken, daar zijn wij van overtuigd."

Van der Sar zelf zegt in een reactie nog niet klaar te zijn bij Ajax. "Ons gezamenlijke doel is om met Ajax 1 structureel aan te haken bij de Europese top. Daar hoort een gezonde bedrijfsvoering bij, die gericht is op nationale en internationale groei en vanuit de waarden die bij Ajax horen. Dat is ambitieus en daar hou ik van. We zijn weliswaar goed op weg, maar we zijn er nog niet."

