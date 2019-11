De UEFA mag het onderzoek naar de financiële huishouding van Manchester City gewoon vervolgen. Sporttribunaal CAS wees het beroep van de Premier League-club vrijdag af.

In mei werd bekend dat de UEFA een onderzoek is begonnen om te bepalen of City schuldig is aan het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De 'Citizens' zouden de sponsorinkomsten groter hebben gemaakt dan ze daadwerkelijk waren, waardoor de club meer geld kon uitgeven aan spelers dan is toegestaan.

Manchester City was niet te spreken over het aangekondigde onderzoek van de UEFA en besloot in juni bij het CAS in beroep te gaan. Het sporttribunaal meldt vrijdag dat het niet bevoegd is om een beslissing te nemen over deze kwestie, waardoor de Europese voetbalbond gewoon verder mag met het onderzoek.

Als Manchester City daadwerkelijk in de fout is gegaan, dan riskeert de club uitgesloten te worden in de Champions League. Het is niet bekend wanneer de UEFA uitspraak wil doen in de zaak.

Manchester City veroverde de afgelopen twee seizoenen de landstitel, maar is tot dusver ver verwijderd van het kampioenschap. De ploeg van manager Josep Guardiola staat op de vierde plek met 25 punten, 9 minder dan de ongeslagen koploper Liverpool.

In de Champions League gaat het City vooralsnog beter af. De ploeg uit Manchester pakte in de eerste vier wedstrijden tien punten en staat daarmee comfortabel eerste in groep C, voor Shakhtar Donetsk (vijf punten), Dinamo Zagreb (vijf punten) en hekkensluiter Atalanta (één punt).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League