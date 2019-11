De Spaanse competitiewedstrijd tussen Villarreal en Atlético Madrid wordt toch niet in Miami gespeeld. Een rechtbank in Madrid heeft dat vrijdag bepaald.

De zaak was aangespannen door La Liga, de organisator van de hoogste profdivisie. Die beklaagde zich erover dat de Spaanse bond RFEF weigert toestemming te geven voor duels buiten Spanje. De rechtbank oordeelde vrijdag dat de RFEF in zijn recht staat.

Door de uitspraak wordt het duel op 6 december gewoon in het Estadio de la Cerámica van Villarreal gespeeld. De clubs hadden zich eerder wel positief uitgelaten over het plan.

La Liga meldt in een verklaring de beslissing te respecteren, maar blijft van plan om in de toekomst competitieduels buiten de landsgrenzen te laten spelen. De organisatie hoopt daarmee het Spaanse voetbal populairder te maken in met name de Verenigde Staten.

In februari wordt beslist of het in de toekomst mogelijk wordt om in de VS te spelen, als er uitspraak wordt gedaan in een zaak over de wedstrijd tussen Girona en FC Barcelona van vorig seizoen. Ook die wedstrijd zou in eerste instantie in Miami worden gespeeld, maar dat plan ging na tussenkomst van de RFEF evenmin door.

