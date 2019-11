Stijn Spierings van RKC Waalwijk wordt toch niet geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het duel schorsing dat hij kreeg, is in hoger beroep omgezet in een voorwaardelijke straf.

De middenvelder kreeg in het met 3-2 verloren duel vlak voor tijd rood van Danny Makkelie, omdat hij een kaart uit de hand van de arbiter zou hebben geslagen. Volgens Spierings deed hij dat niet met opzet. Het incident was niet vastgelegd door de tv-camera's.

Desondanks besloot de KNVB de middenvelder voor een wedstrijd te schorsen. Die straf kwam boven op een schorsing voor één wedstrijd omdat hij tegen Feyenoord zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg.

De clubleiding van RKC ging in beroep tegen die extra sanctie en wist dat donderdag bij de KNVB in Zeist met succes te doen, meldt de club vrijdag.

Door de uitspraak mist Spierings alleen de thuiswedstrijd tegen FC Emmen van volgende week zondag. Een week later tegen FC Utrecht kan trainer Fred Grim weer een beroep op zijn pupil doen.

De promovendus uit Waalwijk is met vier punten uit dertien wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie. De achterstand op nummer zeventien VVV-Venlo is vijf punten.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie