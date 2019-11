Gareth Southgate en Raheem Sterling hebben geen goed woord over voor de manier waarop Joe Gomez donderdagavond werd behandeld. De verdediger, die begin deze week in de clinch lag met Sterling, werd tijdens het EK-kwalificatieduel van Engeland met Montenegro (7-0) uitgejouwd.

Manchester City-aanvaller Sterling en Liverpool-verdediger Gomez hadden zondag tijdens de Premier League-topper een akkefietje en dat kreeg maandag op de training van het Engelse elftal een vervolg. Southgate besloot daarop Sterling buiten de wedstrijdselectie te houden en dat werd Gomez door de fans niet in dank afgenomen.

Gomez kwam twintig minuten voor tijd het veld in voor Mason Mount en werd door het publiek getrakteerd op een massaal fluitconcert. Sterling, die op de tribune zat, was negatief verrast en sprak de fans van Engeland op Twitter kritisch toe.

"Het was moeilijk voor mij om te zien dat mijn teamgenoot werd uitgejouwd voor iets dat mijn fout was", schrijft de aanvaller. "Joe heeft niks fouts gedaan, dus dit is verkeerd. Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen voor dit incident en in heb de consequenties geaccepteerd. Dit wilde ik gewoon even zeggen."

Bondscoach Southgate was het volledig eens met Sterling. "Ik ben ontzettend teleurgesteld. Joe heeft niks fouts gedaan en geen enkele speler van Engeland zou op die manier uitgejouwd moeten worden. Alle spelers zijn hier heel teleurgesteld over."

Joe Gomez kon niet op veel steun van het publiek rekenen. (Foto: Pro Shots)

Engeland zeker van EK-deelname in 2020

Zonder de disciplinair geschorste Sterling had Engeland overigens geen enkele moeite met Montenegro. Bij rust stond het mede door een hattrick van Harry Kane al 5-0 op Wembley en de marge werd in de tweede helft naar zeven vergroot.

Die monsterzege was voor Engeland meer dan genoeg om een ticket voor het EK van volgend jaar veilig te stellen. Southgate is trots dat 'The Three Lions' hun favorietenrol in groep A van de EK-kwalificatie hebben waargemaakt.

"We moesten deze groep winnen en hebben dat ook gedaan, maar wel op een overtuigende manier. We hebben een manier gevonden om tegen de lager geklasseerde en verdedigend ingestelde teams te spelen. In het verleden was dat ons misschien niet gelukt."

Engeland sluit de EK-kwalificatie zondag af met een uitwedstrijd tegen Kosovo, die om 18.00 uur begint. Southgate maakte deze week al bekend dat Sterling dan weer van de partij zal zijn.