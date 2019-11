De spelers en staf van Oranje onder 17 jaar zitten in zak en as na het mislopen van de WK-finale. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen verloor donderdagavond in Brazilië na penalty's van Mexico.

Nederland kwam in de tweede helft nog wel verdiend op voorsprong via Youri Regeer, maar Mexico trok de stand in de 79e minuut gelijk. In de beslissende strafschoppenserie miste Oranje drie penalty's en dat waren er te veel om de finale te halen.

"Ik probeer de spelers zo veel mogelijk te troosten en dat zal ik zo in de kleedkamer ook zeker doen. Dat verdienen ze", zei de teleurgestelde Van der Veen direct na afloop tegen de NOS. "Het is nu een kwestie van uithuilen en proberen om de focus terug te krijgen."

Vooral de manier waarop de gelijkmaker van Mexico tot stand kwam, leidde tot frustratie bij Oranje. De Mexicanen sloegen toe uit een vrije trap na een vermeende overtreding van Devyne Rensch, maar de verdediger leek weinig fout te doen.

"In de rust zei ik nog tegen de spelers dat de wedstrijd op details zou worden beslist. De scheidsrechter gaf uit het niets een vrije trap. Ik dacht dat Rensh gewoon de bal speelde daar. Maar goed, hij floot en die speler schoot 'm er goed in", aldus de bondscoach.

Youri Regeer miste de beslissende strafschop namens Oranje. (Foto: Getty Images)

'Vrije trap was echt onterecht'

Calvin Raatsie pakte nog wel twee Mexicaanse strafschoppen - waaronder een mislukte panenka - maar dat mocht niet baten. De keeper deelde de verbazing van zijn bondscoach over de gegeven vrije trap waar de gelijkmaker uit voortkwam.

"In mijn ogen was het echt onterecht, want het zag eruit als een redelijke man-op-mansituatie. Voor mijn gevoel tikte hij de bal weg en ik vond het ook raar dat de scheidsrechter niet naar de VAR ging. Het was toch een moment waar een doelpunt uit kan voortkomen, en dat gebeurde uiteindelijk ook."

Raatsie had in de beslissende strafschoppenserie alsnog tot held kunnen uitgroeien, maar missers van Mohamed Taabouni, Jayden Braaf en Regeer voorkwamen dat. De doelman wil zijn ploeggenoten desondanks niks verwijten.

"We hebben tijdens de trainingen veel op strafschoppen geoefend, maar er komt zo veel druk bij kijken", benadrukte Raatsie. "Het is anders met publiek erbij en een ticket voor de finale in zicht. Daar kan je niet op trainen. Dit is ontzettend kut natuurlijk. We moeten nu met z'n allen uithuilen."

De spelers kunnen nog niet naar huis, want zondag om 19.00 uur wacht de strijd om de derde plek. Daarin neemt Nederland het op tegen Frankrijk, dat in de andere halve finale onderuitging tegen gastland Brazilië. De finale gaat zodoende tussen Mexico en Brazilië.