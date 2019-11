Oranje onder 17 is er net niet in geslaagd om voor het eerst in de historie de finale van het WK te halen. Nederland boog donderdag in het Braziliaanse Gama na een zenuwslopende penaltyserie voor Mexico.

Nederland kwam een kwartier voor tijd nog wel op voorsprong door een intikker van Youri Regeer. Slechts vijf minuten later kwam Mexico dankzij een vrije trap van Efraín Álvarez langszij.

Omdat er op het WK onder 17 geen verlengingen worden gespeeld, moesten penalty's uitkomst bieden. Daarin miste uitgerekend doelpuntenmaker Regeer de beslissende.

Het was voor de tweede keer dat Oranje onder 17 in de halve finales van een WK stond. In 2005 was het eveneens Mexico dat Nederland uit de eindstrijd hield.

Ondanks het verlies zit het toernooi er nog niet helemaal op voor de ploeg van bondscoach Peter van der Veen. Zondag volgt nog de troostfinale tegen de verliezer van de halve eindstrijd tussen Frankrijk en Brazilië. Die landen staan in de nacht van donderdag op vrijdag (0.00 uur Nederlandse tijd) tegenover elkaar.

Oranje onder 17 leek na het doelpunt van Youri Regeer op weg naar de finale. (Foto: Pro Shots)

Regeer opent score voor sterker Oranje

Nederland dacht in het Estádio Bezerrão in de eerste helft al op voorsprong te komen, maar een treffer van Naci Ünuvar werd afgekeurd wegens een overtreding op de Mexicaanse keeper. Jayden Braaf was eveneens dicht bij de 1-0. Het schot van het talent van Manchester City vloog net naast.

Na rust kwam het duel pas echt op gang en was Oranje duidelijk de bovenliggende partij. Met name Regeer kreeg enorme kansen om de score te openen. Eerst schoot de Ajacied in vrijstaande positie hoog over, wat later raakte hij uit een hoekschop van Ian Maatsen de lat.

Het doelpunt voor Regeer kwam er een kwartier voor tijd alsnog. Uit een voorzet van Melayro Bogarde tikte hij van dichtbij raak en leek Oranje zo richting de finale te schieten.

De Mexicaanse keeper Eduardo Garcia stopt de beslissende penalty van Youri Regeer. (Foto: Pro Shots)

Mexico profiteert van missers Oranje

Mexico, dat nog amper voor gevaar had kunnen zorgen, kwam amper vijf minuten later echter al langszij. Efraín Álvarez kogelde, een paar minuten na te zijn ingevallen, een omstreden vrije trap achter Calvin Raatsie.

Álvarez leek daarna de schlemiel te worden in de penaltyserie toen zijn 'Panenka' door keeper Raatsie werd gevangen. Namens Nederland gingen Mohamed Taabouni en Jayden Braaf echter eveneens in de fout. Daar stonden wel benutte pingels van Maatsen, Ünuvar en Sontje Hansen tegenover.

Na ieder vijf penalty's stond het 3-3, waarna Víctor Guzmán (4-3) de druk volledig op de schouders van Regeer legde. Die zag zijn inzet gekeerd worden door de Mexicaanse keeper Eduardo Garcia en daarmee een finaleplaats voor Oranje in rook opgaan.