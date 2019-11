Nederland hoopt donderdagavond ten koste van Mexico de finale van het WK voor spelers onder 17 jaar te bereiken. Het duel in het Braziliaanse Gama is begonnen om 20.30 uur. Volg de halve finale hier in ons liveblog.





WK onder 17

Halve finale

LIVE:

Nederland-Mexico 0-0 Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van de verrichtingen van Oranje onder 17 tegen Mexico in de halve finale van het WK. WK onder 17 · 18' Oranje onder 17 zoekt in de openingsfase veelvuldig de aanval en heeft flink meer balbezit dan Mexico. Verdedigen is echter tot kunst verheven in Zuid-Amerika, Nederland heeft nog geen gaatje in de defensie kunnen vinden. WK onder 17 · 5' Mexico krijgt een vrije trap op een plek met mogelijkheden. De bal van Gonzalez wordt onderweg nog aangeraakt door een landgenoot en suist daardoor vlak langs de kruising. Een waarschuwingsschot van de Mexicanen. WK onder 17 · WK onder 17 · Aftrap! De bal rolt in het Bezerrão, officieel het Estádio Walmir Campelo Bezerra, in Brazilië. Oranje onder 17 gaat met de leeftijdsgenoten van Mexico uitmaken wie de eerste WK-finalist van deze editie wordt. WK onder 17 · Deze gezichten zullen we zometeen niet op het veld zien. Oranje onder 17 zal het tegen Mexico moeten doen zonder de zieke aanvoerder Kenneth Taylor en de geschorste rechtsback Ki-Jana Hoever. WK onder 17 · Oranje onder 17 plaatste zich met de hakken over de sloot voor de knockout-fase van het WK, maar inmiddels is de ploeg van bondscoach Peter van der Veen helemaal los. In de achtste finales werd met 3-1 gewonnen van Nigeria, in de kwartfinales werd Paraguay op een 4-1-nederlaag getrakteerd. Mexico versloeg achtereenvolgens Japan (2-0) en Zuid-Korea (1-0). Japan was in de groepsfase nog te sterk voor Oranje, dus Nederland is gewaarschuwd. WK onder 17 · WK onder 17 · De nodige Nederlandse jeugdteams komen vanavond in actie. Om 19.00 uur speelt Jong Oranje een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar, terwijl Nederland onder 19 het in een vriendschappelijk duel opneemt tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië. De meeste ogen zullen echter gericht zijn op Oranje onder 17, dat om 20.30 uur aantreedt tegen Mexico in de halve finale van het WK. WK onder 17 · WK onder 17 · Regerend Europees kampioen Oranje onder 17 staat vanavond om 20.30 uur in de halve finales van het WK tegenover Mexico. Een overzicht van vijf spelers die een flink aandeel hebben in het succes.