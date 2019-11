Turkije en Frankrijk hebben zich donderdag geplaatst voor het EK van volgend jaar. Door een doelpuntloos gelijkspel tussen Turkije en IJsland in Istanboel viel de beslissing in groep H.

Turkije wist dat het aan een gelijkspel genoeg had om zeker te zijn van de eerste of tweede plaats in groep H, terwijl IJsland alleen gebaat was bij een zege.

Door het resultaat in het Türk Telekom Stadion is ook Frankrijk zeker van een ticket. De regerend wereldkampioen speelt donderdagavond om 20.45 weliswaar nog thuis tegen Moldavië, maar kan door IJsland niet meer achterhaald worden. Het onderling resultaat is namelijk in het voordeel van de Fransen.

Turkije gaat met nog één duel te gaan aan kop in groep H met twintig punten. Frankrijk heeft één punt minder, maar ook nog een wedstrijd tegoed. IJsland (zestien punten) kan zich niet meer rechtstreeks plaatsen, maar heeft nog wel de play-offs van de Nations League als eventuele reddingsboei.

Het aantal landen dat zeker is van EK-deelname komt daarmee op acht. België, Italië, Rusland, Polen, Oekraïne en Spanje wisten zich vorige maand al te plaatsen.

In totaal plaatsen twintig landen zich via de reguliere route voor het EK van 2020, dat in meerdere landen wordt gespeeld. De laatste vier toegangsbewijzen worden via de play-offs van de Nations League verdeeld.

IJsland mist levensgrote kans in slotfase

Turkije nam voor eigen publiek weinig risico, maar kreeg desondanks de beste kansen. Aanvoerder Burak Yilmaz liet halverwege de eerste helft een grote mogelijkheid liggen.

Vlak voor tijd kwam IJsland, dat spits Alfred Finnbogason (oud-Heerenveen) al in de 24e minuut geblesseerd uit zag vallen, toch nog dicht bij de overwinning. Een kopbal van Hördur Magnússon werd door Merih Demiral van de lijn gehaald.

Ook in de groepen A en B wordt donderdagavond gespeeld. Engeland, Tsjechië en Portugal hebben de kans om een ticket voor het EK veilig te stellen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de EK-kwalificatie