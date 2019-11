Engeland en Tsjechië hebben zich donderdag verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar. Eerder op de avond plaatsten ook Turkije en Frankrijk zich voor het eindtoernooi.

Engeland kende een bijzonder makkelijke avond tegen Montenegro: 7-0. 'The Three Lions' stonden bij rust al met 5-0 voor op Wembley dankzij een hattrick van Harry Kane en treffers van Alex Oxlade-Chamberlain en Marcus Rashford. In de tweede helft scoorde Aleksandar Sofranac in eigen doel en bepaalde Tammy Abraham de eindstand.

Door de zege komt koploper Engeland in groep A na zeven wedstrijden op achttien punten. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kan met nog één speelronde voor de boeg niet meer achterhaald worden door nummer twee Tsjechië, die drie punten minder heeft maar ook een slechter onderling resultaat.

Tsjechië had in Pilsen voldoende aan een 2-1-overwinning op Kosovo om een EK-ticket veilig te stellen. De bezoekers kwamen kort na rust op voorsprong door een treffer van Atdhe Nuhiu, maar Alex Kral en Ondrej Celustka bezorgden het thuisland vervolgens de winst.

Kosovo bezet met elf punten nu de derde plek en kan Tsjechië niet meer achterhalen. De Kosovaren hebben nog wel de play-offs van de Nations League als eventuele reddingsboei om zich rechtstreeks te plaatsen.

Turkije dankzij doelpuntloos gelijkspel naar EK

In groep H viel de beslissing door een doelpuntloos gelijkspel tussen Turkije en IJsland in Istanboel. De Turken hadden aan een punt genoeg voor EK-deelname en door het resultaat kwalificeerde ook Frankrijk zich voor het eindtoernooi.

Burak Yilmaz kreeg in de eerste helft de beste kans voor Turkije en vlak voor tijd was IJsland, waarbij voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason voor rust geblesseerd uitviel, dicht bij de winst. Een kopbal van Hördur Magnússon werd door Merih Demiral van de lijn gehaald.

Later op de avond won Frankrijk in Parijs moeizaam met 2-1 van Moldavië. Vadim Rata opende al vroeg de score voor de bezoekers, waarna Raphaël Varane de regerend wereldkampioen tien minuten voor rust op gelijke hoogte bracht. Olivier Giroud zorgde uit een penalty voor de winnende.

Door de overwinning gaat Frankrijk met 22 punten aan kop en hebben 'Les Bleus' twee punten voorsprong op nummer twee Turkije. IJsland is met zestien punten derde en kan zich nog via de play-offs van de Nations League kwalificeren. In dezelfde poule pakte Andorra verrassend een punt bij Albanië: 2-2.

Turkije plaatste zich dankzij een gelijkspel tegen IJsland. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo leidt Portugal met hattrick naar winst

In groep B haalde Portugal voor eigen publiek in Faro uit tegen Litouwen: 6-0. Cristiano Ronaldo was drie keer trefzeker voor het thuisland, waarvan eenmaal uit een strafschop, en staat nu op 98 interlandgoals. Alleen de Iraniër Ali Daei (109) scoorde vaker voor zijn land.

Pizzi, Gonçalo Paciência en Bernardo Silva maakten de andere doelpunten voor de Portugezen, die nog niet zeker zijn van EK-deelname. De regerend Europees kampioen staat met veertien punten uit zeven duels tweede en heeft één punt voorsprong op nummer drie Servië, die in Belgrado met 3-2 won van Luxemburg.

Oekraïne, dat donderdag niet in actie kwam, kwalificeerde zich in deze poule al voor het EK. Dat land heeft vijf punten voorsprong op Portugal en gaat in de laatste wedstrijd op bezoek bij Servië. De Portugezen spelen dan uit tegen Luxemburg.

Het aantal landen dat zeker is van EK-deelname staat nu op tien. België, Italië, Rusland, Polen, Oekraïne en Spanje wisten zich vorige maand al te plaatsen. In totaal plaatsen twintig landen zich via de reguliere route voor het EK van 2020, dat in meerdere landen wordt gespeeld. De laatste vier toegangsbewijzen worden via de play-offs van de Nations League verdeeld.

