Marcello Lippi is donderdag opnieuw opgestapt als bondscoach van China. De 71-jarige Italiaan diende zijn ontslag in na de nederlaag van zijn ploeg in het WK-kwalificatieduel met Syrië.

Lippi zag de Chinezen in Dubai met 2-1 verliezen van Syrië. Tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd kondigde hij zijn ontslag aan.

De ervaren coach keerde in mei van dit jaar terug als bondscoach van China. Hij volgde toen zijn landgenoot Fabio Cannavaro op, die een maand eerder al na twee wedstrijden besloot om op te stappen.

Begin dit jaar nam Lippi voor de eerste keer ontslag als bondscoach van het Aziatische land, nadat zijn ploeg werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Azië Cup. Hij had de Chinezen toen vanaf oktober 2016 onder zijn hoede.

China ging in Dubai met 2-1 onderuit tegen Syrië. (Foto: Pro Shots)

China staat tweede in WK-kwalificatie

Lippi begon met China nog goed aan de WK-kwalificatiecyclus met overwinningen op de Malediven (0-5) en Guam (7-0), maar daarna pakte het land nog slechts één punt. Bij de Filipijnen werd gelijkgespeeld (0-0) en donderdag werd dus verloren van Syrië.

Hierdoor staat China met zeven punten uit vier wedstrijden tweede in groep A van de tweede Aziatische WK-kwalificatieronde. De achterstand op koploper Syrië bedraagt vijf punten. De groepswinnaars en de vier beste nummers twee plaatsen zich voor de derde van vier kwalificatierondes voor het WK van 2022 in Qatar.

In het verleden was Lippi coach van onder meer Napoli, Juventus, Internazionale en het Italiaanse elftal. In 1996 won hij met Juventus de Champions League door in de finale Ajax te verslaan en met Italië werd hij in 2006 wereldkampioen.