Erwin Koeman heeft donderdag met Oman een eenvoudige overwinning geboekt in de strijd om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Het sultanaat versloeg Bangladesh met 4-1. Eerder op de dag verloor Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten bij Vietnam: 1-0.

Mohsen Johar opende kort na rust de score voor Oman tegen Bangladesh, waarna Rabia Al Mandhar en invaller Arshad Al Alawi de voorsprong verder uitbreidden. Biplu Ahmed deed vervolgens wat terug namens de Bengalen en Amran Al Hidi bepaalde in blessuretijd de eindstand in Masqat.

Koeman bezet met Oman de tweede plaats in groep E met negen punten uit vier wedstrijden. Qatar is met tien punten koploper in deze poule, maar is als gastland van het komende WK al verzekerd van een ticket.

De Omanieten boekten hun derde overwinning in de WK-kwalificatiecyclus. Eerder wonnen ze bij India (1-2) en van Afghanistan (3-0). Op bezoek bij Qatar werd in de vorige wedstrijd verloren (2-1).

De Aziatische WK-kwalificatie bevindt zich momenteel in de tweede ronde, die bestaat uit acht poules van vijf landen. Alle groepswinnaars én de vier beste nummers twee plaatsen zich voor de derde van in totaal vier kwalificatierondes. Als Qatar bij de eerste twee in de groep eindigt, gaat ook de vijfde beste nummer twee door.

Volgende week dinsdag komt Oman opnieuw in actie in de WK-kwalificatiecyclus. Dan speelt de ploeg van Koeman voor eigen publiek tegen India.

Bert van Marwijk leed zijn tweede nederlaag met de Verenigde Arabische Emiraten. (Foto: Pro Shots)

Van Marwijk onderuit met tiental VAE

Nguyen Tien Linh maakte vlak voor rust het enige doelpunt voor Vietnam tegen de Verenigde Arabische Emiraten. De VAE stond op dat moment net met tien man door een directe rode kaart voor Khalifa Al Hammadi.

Bij Vietnam speelde Doàn Van Hau. De twintigjarige verdediger wordt dit seizoen door sc Heerenveen gehuurd van Hanoi FC, maar is nog niet in actie gekomen voor zijn huidige werkgever.

Van Marwijk begon zijn avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten nog goed met overwinningen op Maleisië (1-2) en Indonesië (5-0), maar ging daarna ook al onderuit tegen Thailand (2-1).

De Verenigde Arabische Emiraten staan door de verliespartij tegen Vietnam na vier van de acht speeldagen met zes punten nog altijd op de derde plaats in groep G, achter Vietnam (tien punten) en Thailand (zeven punten).

Eind maart hervatten de Verenigde Arabische Emiraten - die alleen in 1990 meededen aan het WK - de kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Maleisië, dat met eveneens zes punten ook nog volop kans maakt op de volgende ronde.