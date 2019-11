Thierry Henry vervolgt zijn trainersloopbaan bij Montreal Impact. De voormalige topspits tekende donderdag een tweejarig contract bij de Canadese club die in de Major League Soccer (MLS) uitkomt.

De 42-jarige Henry begon in oktober 2018 bij AS Monaco aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, maar de Fransman werd daar al na drie maanden ontslagen. Daarvoor was hij assistent van bondscoach Roberto Martínez bij de Belgische nationale ploeg.

Voor Henry betekent zijn aanstelling bij Montreal Impact een terugkeer in de MLS. De oud-speler van AS Monaco, Juventus, Arsenal en FC Barcelona stond tussen 2010 en 2014 onder contract bij New York Red Bulls, waar hij 135 duels voor speelde.

Henry sloot zijn indrukwekkende spelersloopbaan ook af bij de club uit de Verenigde Staten. De 124-voudig international en topscorer aller tijden van Arsenal won in zijn carrière meerdere landstitels en veroverde in het seizoen 2008/2009 de Champions League met FC Barcelona.

"Het is een eer om hoofdtrainer van Montreal Impact te worden en terug te keren naar de MLS", zegt Henry op de site van zijn nieuwe club. "Het is een competitie die ik goed ken. De multiculturele achtergrond van Montreal vind ik mooi en ik heb deze club altijd interessant gevonden."

Nieuw MLS-seizoen pas in februari van start

Montreal Impact eindigde het voorbij MLS-seizoen op de negende plek in de Eastern Conference en greep daardoor naast een ticket voor de play-offs. Het Atlanta United van Frank de Boer pakte zeventien punten meer.

Het nieuwe MLS-seizoen gaat pas in februari van start, waardoor Henry voldoende tijd heeft om zijn ploeg daarop voor te bereiden. Voorzitter Kevin Gilmore van Montreal Impact is erg blij dat hij Henry heeft kunnen strikken als hoofdtrainer.

"Henry zal een nieuwe dynamiek brengen", zegt hij. "Hij deelt onze visie, wil deze club naar een hoger niveau tillen en zal daar op én naast het veld aan bijdragen. Henry is een leider die zich tijdens zijn loopbaan als speler op het hoogste niveau wist te onderscheiden en die kwaliteiten brengt hij nu mee naar Montreal."

De titel in de MLS werd zondag veroverd door Seattle Sounders, de werkgever van Kelvin Leerdam. De club was mede door een doelpunt van de Nederlander met 3-1 te sterk voor Toronto FC.