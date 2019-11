Het Nederlands elftal heeft zich zaterdag voor het EK 2020 geplaatst. Dit zijn de mooiste beelden van de succesvol verlopen kwalificatiereeks van Oranje.

De EK-kwalificatie begon voor Oranje met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0). Aan deze basisopstelling hield Ronald Koeman elke wedstrijd voor een groot deel vast. (Foto: Pro Shots)

Grote man tegen Wit-Rusland was Memphis Depay. De spits scoorde al in de eerste minuut en trof tien minuten na rust nog eens doel, waardoor Oranje én hijzelf uit de startblokken schoten. (Foto: Pro Shots)

De eerste domper volgde drie dagen later al. Duitsland was in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 te sterk voor Oranje door een laat doelpunt van Nico Schulz. (Foto: Pro Shots)

De derde kwalificatiewedstrijd was pas maanden later. Oranje nam revanche op rivaal Duitsland door in Hamburg met 2-4 te winnen. Debutant Donyell Malen maakte tien minuten voor tijd op aangeven van Georginio Wijnaldum de 2-3. (Foto: Pro Shots)

In blessuretijd gooide Georginio Wijnaldum het duel zelf in het slot. De ploeg van Ronald Koeman toonde zo eerherstel tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

De zege op Duitsland kreeg drie dagen later een passend vervolg. Estland werd in Tallinn met 0-4 verslagen, mede door twee goals van Ryan Babel. (Foto: Pro Shots)

Op 10 oktober volgde een cruciale en tevens bizarre overwinning op concurrent Noord-Ierland, dat een kwartier voor tijd nog op voorsprong kwam in De Kuip. Het duel eindigde uiteindelijk in 3-1 voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Hét beeld van de wedstrijd: invaller Luuk de Jong die op miraculeuze wijze in blessuretijd de 2-1 aantekent. (Foto: Pro Shots)

Memphis Depay zorgde zelfs nog voor de 3-1 en vierde de zekere zege door zijn shirt uit te trekken. (Foto: Pro Shots)

Enkele dagen later kwam de zege van Oranje opnieuw met moeite tot stand. Door twee goals van Georginio Wijnaldum won Nederland wel met 1-2 in Minsk. (Foto: Pro Shots)

Het betekende de vijfde zege van Oranje in de EK-kwalificatie, waardoor de ploeg van Ronald Koeman het EK-ticket voor het grijpen had. (Foto: Pro Shots)

Deelname aan het EK werd veiliggesteld in een weinig hoogstaand duel met Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)