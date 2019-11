Atlético Madrid kan voorlopig niet over Diego Costa beschikken. De 31-jarige Spaanse spits kampt met een nekhernia.

Atlético meldt donderdag op de eigen website niet hoelang Costa uitgeschakeld is, maar alleen dat de specialisten aan een behandelplan werken.

Costa kwam zondag nog in actie. Hij viel tien minuten voor tijd in tijdens de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Espanyol waardoor Atlético aansluiting hield met FC Barcelona en Real Madrid in La Liga.

De routinier is dit seizoen lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Hij speelde vooralsnog elf officiële wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte en twee assists leverde.

Atlético derde in La Liga

Costa keerde vorig jaar terug bij Atlético, nadat hij tussen 2007 en 2009 en tussen 2010 en 2014 ook al het shirt van de Madrilenen droeg. Hij was in het verleden ook actief voor onder meer Chelsea, Real Valladolid en SC Braga.

Atlético staat met 24 punten uit dertien wedstrijden achter FC Barcelona en Real Madrid (beide 25 punten) op de derde plaats in La Liga, maar heeft wel een wedstrijd meer afgewerkt dan de koplopers.

De ploeg van trainer Diego Simeone wacht na de huidige interlandperiode een zwaar programma met duels met achtereenvolgens Granada (uit), Juventus (uit, Champions League) en FC Barcelona (thuis).

