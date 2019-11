De oefenwedstrijd Peru-Chili van woensdag gaat niet door. De spelers van Chili weigeren in actie te komen vanwege de aanhoudende onrust in eigen land.

"De opgeroepen spelers hebben besloten niet te spelen tegen Peru. De selectie heeft deze beslissing genomen", staat donderdag in een korte verklaring op de website van de Chileense voetbalbond.

De precieze reden is dus nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat de spelers van Chili thuis willen blijven vanwege de rellen in de hoofdstad Santiago, waarbij al 23 doden en meer dan tweeduizend gewonden zijn gevallen.

Middenvelder Charles Aránguiz liet eerder al weten dat de vriendschappelijke interland tegen Peru niet zou moeten worden gespeeld "uit respect voor wat er in het land gebeurt".

Ook streep door oefenwedstrijd tegen Bolivia

De Chileense voetbalbond annuleerde in een eerder stadium al de oefenwedstrijd in eigen huis tegen Bolivia van vrijdag en bovendien ligt ook de Chileense competitie al een tijdje stil.

De demonstraties begonnen drie weken geleden toen scholieren en studenten de straat op gingen uit protest tegen de verhoging van de prijzen van metrokaartjes, die 6 oktober in werking trad.

Sindsdien hebben de Chileense autoriteiten het gehele metronetwerk van Santiago afgesloten en een avondklok ingesteld en heeft president Sebastián Piñera de noodtoestand uitgeroepen.