Gareth Southgate heeft aangekondigd dat hij Raheem Sterling gewoon gaat selecteren voor het EK-kwalificatieduel van Engeland met Kosovo van zondag. De aanvaller, die donderdag tegen Montenegro aan de kant wordt gehouden na een incident met ploeggenoot Joe Gomez, toont volgens de bondscoach voorbeeldig gedrag.

Sterling en Liverpool-verdediger Gomez kregen het zondag tijdens de topper tussen Liverpool en Manchester City (3-1) met elkaar aan de stok. Ze meldden zich maandag bij het Engelse elftal en toen ging het tijdens de training weer mis, waarna Southgate besloot Sterling buiten de selectie te houden voor het treffen met Montenegro.

"Met die beslissing hebben we er ook meteen een streep onder gezet", zei Southgate op zijn persconferentie. "De manier waarop Raheem heeft getraind, is voorbeeldig. Ik weet natuurlijk niet precies wat er tegen Montenegro gaat gebeuren, maar normaal gesproken keert Sterling gewoon terug in de wedstrijdselectie."

Door zijn disciplinaire straf mist Sterling uitgerekend de duizendste interland in de historie van Engeland, waarin 'The Three Lions' zich bovendien kunnen plaatsen voor het EK van volgend jaar. Southgate erkent dan ook dat het moreel van Sterling niet opperbest is.

"Ik kan me niet voorstellen dat hij nu heel enthousiast is, nee. Maar dat kan ik ook wel begrijpen, want Raheem is heel belangrijk voor ons. Hij laat op de trainingen desondanks zien dat hij van het voetbal geniet, dus deze discussie is wat mij betreft wel klaar."

Joe Gomez en Raheem Sterling kregen het zondag met elkaar aan de stok. (Foto: Pro Shots)

'Spelers moeten weten dat ik om ze geef'

Volgens gerenommeerde Britse media als The Guardian zou de spelersgroep de beslissing van Southgate overdreven vinden. Ook oud-internationals hebben zich kritisch uitgelaten over het passeren van Sterling, maar de bondscoach denkt niet dat zijn positie nu minder sterk is.

"Ik hoop dat al mijn spelers weten dat ik om ze geef, dat ik eerlijk wil zijn en dat ze altijd op me terug kunnen vallen. En ik accepteer ook dat de spelers niet altijd een glimlach op hun gezicht hebben staan als ze me zien lopen. Dat hoort erbij als je manager bent."

Engeland kan zich met nog twee speelronden te gaan voor het EK kwalificeren. De halvefinalist van het WK 2018 heeft aan een punt tegen Montenegro genoeg om een plek bij de eerste twee in groep A veilig te stellen.

Het duel tussen Engeland en Montenegro begint om 20.45 uur op Wembley. Nummer twee Tsjechië speelt donderdag een thuiswedstrijd tegen nummer drie Kosovo, dat zondag Engeland ontvangt.

Stand in groep A 1. Engeland 6-15 (+20)

2. Tsjechië 6-12 (+2)

3. Kosovo 6-11 (+2)

4. Montenegro 7-3 (-12)

5. Bulgarije 7-3 (-12)

