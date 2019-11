Zlatan Ibrahimovic heeft woensdag zijn vertrek aangekondigd bij LA Galaxy. De Zweed doet dat op karakteristieke wijze via sociale media.

Het contract van de 38-jarige oud-speler van onder meer Ajax, Internazionale en Paris Saint-Germain liep na het afgelopen seizoen af. Ibrahimovic liet al eerder doorschemeren niet verder te gaan in de Noord-Amerikaanse competitie MLS.

"Ik kwam, ik zag, ik overwon", meldt Ibrahimovic op Twitter. "Bedankt LA Galaxy voor het geven van het gevoel dat ik leef. Aan de fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven, graag gedaan. Mijn verhaal gaat voort, jullie mogen weer naar honkbal kijken."

De spits kwam sinds begin 2018 uit voor LA Galaxy, waarmee hij afgelopen seizoen sneuvelde in de kwartfinale van de play-offs. Los Angeles FC bleek daarin te sterk. Seattle Sounders greep uiteindelijk de titel.

Ibrahimovic heeft nog niet gemeld wat hij nu gaat doen, maar er wordt gefluisterd dat hij weleens terug kan keren bij AC Milan. Voor die ploeg kwam hij van 2010 tot 2012 al uit.

Voor LA Galaxy wist de aanvaller in twee jaar tijd in 58 duels liefst 53 doelpunten te maken. Mede daardoor omschreef Ibrahimovic zichzelf als "de beste die ooit in de MLS heeft gespeeld". "En ik maak geen grap", voegde hij daaraan toe.