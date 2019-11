Mocht Memphis Depay zaterdag niet fit genoeg zijn om te starten tegen Noord-Ierland, dan kan bondscoach Ronald Koeman in de basis weleens terugvallen op Wout Weghorst. De spits hoopt de coach daar deze week van te overtuigen.

De aanvaller van VfL Wolfsburg mocht zich deze week weer eens melden in Zeist, nadat Koeman onder anderen PSV'er Donyell Malen zag wegvallen. Als ook Memphis, die vanwege een bovenbeenblessure woensdag niet meetrainde, niet kan spelen, is Weghorst een optie.

Koeman zei eerder deze week Weghorst meer als een startende spits te zien dan Luuk de Jong. "Dat heb ik gezien", erkende de oud-spits van AZ en Heracles Almelo tegen Veronica Inside. "Het is duidelijk dat ik hier ben gekomen om een bijdrage te leveren. In wat voor rol dan ook, al speel ik natuurlijk het liefst vanaf de aftrap."

Weghorst werd sinds zijn debuut anderhalf jaar geleden nog maar zelden geselecteerd door Koeman, die Memphis als zijn vaste nummer negen gebruikt. Als invaller ziet Koeman meer in De Jong, die zijn waarde onlangs nog bewees in de thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland.

"Het is natuurlijk teleurstellend als je er niet bij zit, dat is gewoon balen", merkte de drievoudig international op. "Ik speel uiteraard graag voor het Nederlands elftal. Het was ook fijn om deel van de groep uit te maken bij de inzet van het nieuwe traject, maar als je daarna steeds afvalt kan je wel raden hoe ik me voel."

Wout Weghorst maakte in maart vorig jaar zijn debuut voor Oranje, maar speelde daarna nog maar twee keer. (Foto: Pro Shots)

'Alleen invloed op mijn eigen prestaties'

Waar De Jong na een moeizaam begin bij Sevilla in La Liga is gaan scoren, is Weghorst na een sterk begin juist iets minder in vorm. Maar het gaat hem te ver om te zeggen dat hij ervan baalt als hij De Jong een doelpunt ziet maken.

"Natuurlijk zie je dat, je bent natuurlijk elkaars concurrent. Maar ik ben hier om over mezelf te praten, niet over Luuk. Ik heb geen invloed op zijn spel, alleen op mijn eigen. Ik kan alleen de prestaties leveren die ik de laatste tijd heb laten zien."

Weghorst hoopt deze week op de training dan ook te tonen dat hij de aangewezen vervanger van Memphis zou moeten zijn. "We hebben natuurlijk pas één keer getraind, dus het is in dat opzicht nog vroeg. Maar het is aan mij om te zorgen dat de keuze van de trainer op mij valt."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Noord-Ierland en Nederland gaat zaterdag om 20.45 uur van start in Belfast. Als Oranje minimaal een punt pakt, is dat voldoende voor kwalificatie.

