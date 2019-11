Arsène Wenger gaat aan de slag bij de FIFA. De voormalig trainer van onder meer Arsenal is woensdag gepresenteerd als chef mondiale voetbalontwikkeling bij de bond.

In zijn nieuwe taak als chief of global football development gaat de zeventigjarige Wenger de groei en ontwikkeling bij zowel de mannen als de vrouwen overzien. Hij krijgt ook de leiding over technische zaken. In die hoedanigheid zal hij samenwerken met spelregelcommissie IFAB.

Die laatste functie lijkt sterk op de rol die Marco van Basten tot ruim een jaar geleden vertolkte binnen de FIFA. De voormalige topspits hield zich bij de wereldvoetbalbond sinds 2016 bezig met innovatie en technologische ontwikkeling, maar stopte om meer tijd met zijn familie te besteden.

Door zijn nieuwe baan bij de FIFA lijkt Wenger een trainerscarrière voorlopig niet meer te ambiëren. De Fransman had zichzelf als kandidaat gemeld bij Bayern München om de ontslagen Niko Kovac op te volgen, maar de Duitsers geven de voorkeur aan andere kandidaten. Zo zou onder anderen Ajax-trainer Erik ten Hag in beeld zijn.

"Ik kijk enorm uit naar deze uitzonderlijke belangrijke uitdaging", zegt Wenger in een persverklaring. "Ik geloof dat de nieuwe FIFA die we laatste jaren hebben zien ontstaan, de sport centraal stelt en vastberaden is om de sport op verschillende vlakken te ontwikkelen. Ik geloof er heilig in dat ik daaraan kan bijdragen en zal daar al mijn energie insteken."

Wenger vertrok medio 2018 als trainer bij Arsenal. 'Le Professeur' was liefst 22 seizoenen aan de Premier League-club verbonden. Hij was sindsdien als onder meer analist betrokken bij tv-station beIN Sports. Eerder had hij als trainer Nancy, AS Monaco en het Japanse Nagoya Grampus Eight onder zijn hoede.