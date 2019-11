De FA heeft Bernardo Silva woensdag voor één duel geschorst en een boete van 50.000 pond (circa 58.000 euro) opgelegd. De Engelse bond acht de aanvallende middenvelder van Manchester City schuldig aan racisme jegens ploeggenoot Benjamin Mendy.

Bovendien moet Silva een cursus over racisme volgen. In september vergeleek de 25-jarige Portugees zijn even oude ploeggenoot met een poppetje dat op de verpakking van het in Portugal en Spanje verkrijgbare chocolademerk Conguitos staat.

Silva en Mendy zijn goede vrienden en spelen al sinds 2016 samen, eerst bij AS Monaco en later bij Manchester City. Nadat andere twitteraars hem van racisme hadden beschuldigd, verwijderde Silva zijn bericht binnen een uur en tweette hij: "Je kunt tegenwoordig niet eens meer even dollen met een vriend."

De FA meldt in zijn uitspraak dat Silva de tweet "op geen enkele wijze racistisch of beledigend bedoeld heeft", maar vindt een straf toch passend.

"Het is duidelijk dat dit was bedoeld als grap tussen goede vrienden. Dit was echter geen bericht in de privésfeer, maar een bericht op een socialemediaplatform gericht aan een zeer gerespecteerde profvoetballer met 600.000 volgers", aldus de FA.

Silva is dit seizoen met vijf treffers een belangrijke speler voor City, dat slechts vierde staat in de Premier League. Hij mist door zijn schorsing de thuiswedstrijd tegen Chelsea van 23 november.

