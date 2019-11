Regerend Europees kampioen Oranje onder 17 staat donderdagavond om 20.30 uur in de halve finales van het WK tegenover Mexico. Een overzicht van vijf spelers die een flink aandeel hebben in het bereiken van de laatste vier op het toernooi in Brazilië.

1. Ki-Jana Hoever

De zeventienjarige Hoever is de enige speler in de selectie van bondscoach Peter van der Veen met speelminuten in het eerste elftal van een Europese topclub. De verdediger debuteerde in januari van dit jaar op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Liverpool in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers en in september scoorde hij bij zijn tweede wedstrijd namens 'The Reds'. In Oranje onder 17 is hij de vaste rechtsback en in de kwartfinale tegen Paraguay tekende hij voor de belangrijke openingstreffer. Hoever is wel geschorst voor het duel met Mexico.

Ki-Jana Hoever in actie tegen de Verenigde Staten. (Foto: Getty Images)

2. Kenneth Taylor

Net als voor de hele ploeg begon het toernooi wat stroef voor de aanvoerder van Oranje onder 17. Taylor werd in de eerste wedstrijd tegen Japan (3-0-verlies) naar de kant gehaald door bondscoach Van der Veen en moest het daarna tegen Senegal (3-1-nederlaag) zelfs met een reserverol doen, maar sindsdien is hij weer onomstreden, al miste hij in het laatste groepsduel met de Verenigde Staten bij een 3-0-voorsprong een strafschop. De speler van Ajax is bepalend op het middenveld en gaf tegen Paraguay de assist bij het doelpunt van Hoever.

Kenneth Taylor is de leider van Oranje onder 17. (Foto: Getty Images)

3. Jayden Braaf

De eveneens zeventienjarige Braaf is onderdeel van de gevreesde aanval van Oranje onder 17. Hij verruilde de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2014 voor die van PSV en stapte vorig jaar zomer over naar Manchester City, waar hij inmiddels in het Onder 23-elftal speelt. Namens de beloftenploeg van de Engelse topclub was hij dit seizoen goed voor drie doelpunten en twee assists in tien wedstrijden en op het WK staat de teller namens Oranje inmiddels op twee goals en twee assists.

Jayden Braaf is met twee goals en twee assists belangrijk voor Oranje onder 17 op dit WK. (Foto: Getty Images)

4. Naci Ünüvar

Spelmaker Ünüvar is misschien wel het grootste talent van Oranje onder 17, al maakt hij de verwachtingen op het WK nog niet helemaal waar. De middenvelder wordt bij zijn club Ajax - waar hij in Onder 19 speelt en bijna wekelijks bepalend is - gezien als hét talent. Op het WK speelt Ünüvar als links- of rechtsbuiten en na een moeizame start van het toernooi maakte hij in de kwartfinale tegen Paraguay eindelijk zijn eerste doelpunt.

Naci Ünüvar is een van de grootste Nederlandse talenten van het moment. (Foto: Getty Images)

5. Sontje Hansen

Spits Hansen - net als Taylor en Ünüvar Ajacied - is de revelatie van dit WK en de manier waarop maakt het bijzonder. In het eerste groepsduel speelde hij nog als rechtsbuiten en kreeg Feyenoorder Naoufal Bannis de voorkeur als spits en in de tweede wedstrijd had hij een reserverol, maar daarna pakte Hansen de hoofdrol. Tegen de Verenigde Staten scoorde hij twee keer en gaf hij een assist, in de achtste finale tegen Nigeria maakte hij een hattrick en in de kwartfinale tegen Paraguay leverde hij een goal en twee assists.

Sontje Hansen maakte tegen Nigeria een hattrick. (Foto: Getty Images)