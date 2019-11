Myron Boadu (18) en Calvin Stengs (20) genieten volop van hun eerste dagen bij het Nederlands elftal. De AZ-aanvallers werden door Ronald Koeman als debutanten opgeroepen voor de cruciale EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland.

"Ik had verwacht dat ik me bij Jong Oranje moest melden, maar vrijdag werd ik door de trainer van AZ gebeld met de mededeling dat ik me klaar moest maken voor Oranje. Ik was toen bij mijn ouders. Mijn moeder moest huilen en mijn vader wist even niks te zeggen", zei Boadu woensdag op de KNVB Campus in Zeist.

"Het is natuurlijk allemaal wat groter dan bij Jong Oranje, ook als je kijkt naar de namen", voegt zijn ploeggenoot én goede vriend Stengs toe. "Maar uiteindelijk speel je voetbal met een bal en die is gewoon rond, dus wat dat betreft verandert er niet zo veel. Het is hartstikke leuk om hier te zijn."

Op Twitter verscheen dinsdagochtend een aandoenlijk filmpje van de aankomst van Boadu en Stengs in het spelershotel in Zeist. Daarop is te zien hoe de twee bij de entree een selfie maken, iedereen de hand schudden en hoe Stengs aan Boadu vraagt of het kamernummer in de envelop staat als ze de trap oplopen.

"Het is toch wel lekker dat we hier met zijn tweeën zijn, dan heb je meteen iemand om mee op te trekken", aldus Boadu. "Calvin heeft al een liedje gezongen voor de rest van de groep, maar ik moet er nog aan geloven. Ik weet al wat ik ga zingen, maar dat is nog een verrassing, haha."

"Het was in het begin nog een beetje aftasten, maar het is normaal dat je stiller bent dan dat je bij je club binnenkomt op een normale dag", vindt Stengs. "We zaten gisteren aan tafel met Virgil (van Dijk, red) en Memphis (Depay, red.). Dan word je direct een soort van meegenomen, dat is alleen maar fijn."

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor de video waarin de aankomst van Calvin Stengs en Myron Boadu bij Oranje te zien is.

'Dit is voor niemand vanzelfsprekend'

Boadu en Stengs kennen een soortgelijk verhaal. Allebei lagen ze er lange tijd uit vanwege een zware blessure (Boadu brak vorig seizoen zijn enkel en Stengs scheurde twee jaar geleden zijn kruisband af), maar beiden blinken dit seizoen uit in de Eredivisie. Ze hebben een groot aandeel in de knappe tweede plaats van AZ op de ranglijst.

"Die blessure heeft me mentaal sterker gemaakt en ik denk dat dat ook geldt voor Calvin", zegt Boadu. "We hebben na onze rentree gewoon ons ding gedaan en nu staan we hier en moeten we het ook hier weer laten zien. We kunnen alleen al van de trainingen ontzettend veel leren."

"Dit is voor niemand vanzelfsprekend", weet Stengs. "Ik moest vier jaar geleden misschien weg bij AZ en dat soort dingen houd ik wel in mijn achterhoofd. Het is hard gegaan. Ik durfde hier op dat moment niet van te dromen. Ik moest een extra jaar in onder 16 spelen en dacht: het wordt wel lastig. Maar het is goed gekomen."

Boadu en Stengs profiteren bij Oranje deels van de afwezigheid van Donyell Malen (enkelblessure) en Steven Bergwijn (hamstringblessure). Bovendien is Memphis een vraagteken voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Noord-Ierland, waardoor ze stiekem mogen hopen op een basisplaats.

Nederland heeft tegen de Noord-Ieren in Belfast voldoende aan een punt om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Mocht Oranje verliezen, dan volgt dinsdag in Amsterdam een nieuwe kans tegen Estland in de afsluitende kwalificatiewedstrijd. Beide duels beginnen om 20.45 uur.