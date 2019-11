Het Nederlands elftal heeft woensdag nog altijd zonder Memphis Depay en Georginio Wijnaldum getraind richting de belangrijke EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Bondscoach Ronald Koeman beschikt verder over een fitte selectie.

Memphis trainde in Zeist net als dinsdag apart van de groep. De aanvaller liep onlangs een bovenbeenblessure op bij zijn club Olympique Lyon. Wijnaldum is ziek.

Vanwege de blessure van Memphis en het eerder afhaken van PSV-aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn nam Koeman het AZ-duo Calvin Stengs en Myron Boadu op in zijn 25-koppige selectie

Zowel woensdag als donderdag traint het Nederlands elftal twee keer in Zeist. Vrijdag vliegt de selectie van Koeman naar Belfast, waar nog één oefensessie op het programma staat.

Oranje staat zaterdag tegenover Noord-Ierland en is bij een gelijkspel zeker van deelname aan het EK van volgend jaar. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA. Beide duels beginnen om 20.45 uur.

De 25-koppige selectie van Oranje

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

