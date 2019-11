David Villa zet volgende maand een punt achter zijn succesvolle loopbaan. De 37-jarige spits van het Japanse Vissel Kobe heeft dat woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Villa speelde in de beginjaren van zijn carrière voor Sporting de Gijón en Real Zaragoza en maakte als Europese topspits vooral naam bij Valencia, FC Barcelona, Atlético Madrid en het Spaanse elftal.

Met Barcelona werd hij twee keer landskampioen en won hij in 2011 de Champions league. Bij de Spaanse nationale ploeg veroverde de spits zowel de wereldtitel (2010) als de Europese titel (2008 én 2012) en is hij met 59 goals in 98 interlands topscorer aller tijden.

In de zomer van 2014 liet Villa zijn vaderland Spanje achter zich voor een avontuur bij New York City - hij was er de eerste buitenlandse aankoop - en scoorde ook daar veel. Sinds januari van dit jaar komt hij uit voor Vissel Kobe in Japan, waar hij ploeggenoot is van landgenoot Andrés Iniesta.

"Na een loopbaan van negentien jaar heb ik besloten om te stoppen. Ik wil al mijn clubs, trainers en ploeggenoten bedanken voor deze droomcarrière. Ook dank aan mijn familie, die altijd achter me stond", aldus Villa.

Na zijn loopbaan gaat Villa aan de slag als mede-eigenaar van Queensboro FC. De nieuwe Amerikaanse club komt vanaf 2021 uit op het tweede niveau van de Verenigde Staten.

David Villa was in 2010 onderdeel van de Spaanse ploeg die ten koste van Nederland de wereldtitel veroverde. (Foto: Getty Images)