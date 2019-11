Sarina Wiegman is te spreken over de 4-1-zege die de Oranjevrouwen dinsdag in de EK-kwalificatie op Slovenië boekten. De bondscoach ziet de overwinning in Arnhem als een passende afsluiting van een mooi jaar.

"Ik ben er tevreden over dat we vier keer gescoord hebben, alle wedstrijden in de EK-kwalificatie hebben gewonnen en het jaar dus heel goed hebben afgesloten", aldus Wiegman tegen FOX Sports.

"We hebben een goed WK neergezet (waar Nederland de finale haalde, red.) en hebben dat doorgezet in de EK-kwalificatie. Hoewel de tegenstanders misschien wat minder zijn, moet je het toch iedere wedstrijd maar weer even doen."

Oranje won de eerste zes duels in groep A van de EK-kwalificatie - vrijdag werd Turkije nog met 0-8 verslagen - en is daarmee hard op weg naar het EK van 2021. Tegen Slovenië kwam de regerend Europees kampioen in de eerste helft wel op achterstand.

"Ik dacht: jeetje, wat geven we hier een goal weg", aldus Wiegman. "Het was zó onnodig. Slovenië is vrij vlug en wij stonden vrij ver naar voren, dus bij balverlies is het dan sneller gevaarlijk."

Dankzij een strafschop van Sherida Spitse kwamen de Oranjevrouwen op 1-1 tegen Slovenië. (Foto: Pro Shots)

Lange periode zonder wedstrijden voor Oranje

Het duurt lang voor de Oranjevrouwen weer bijeenkomen, want de volgende wedstrijd is pas op 10 april, wanneer in de EK-kwalificatiereeks een uitwedstrijd tegen Kosovo op het programma staat.

"Maar natuurlijk blijven we de spelers volgen. Het is voor het eerst dat we elkaar zo lang niet zien. We hadden altijd een interlandperiode in januari en nu niet, dat vind ik hartstikke jammer", aldus Wiegman.

De bondscoach benadrukt echter dat er genoeg werk te doen is. "We zullen beleidsmatig het een en ander doen en zijn natuurlijk al bezig met de voorbereidingen op de Olympische Spelen."

De Oranjevrouwen stelden olympische deelname afgelopen zomer al veilig op het WK in Frankrijk. Een plek in de halve finales volstond voor een ticket.