Memphis Depay is trots op de ontwikkeling die het Nederlands elftal het afgelopen anderhalf jaar heeft doorgemaakt. Oranje heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland voldoende aan een punt om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar.

"We kenden aan het begin van de periode onder Ronald Koeman geen twijfels zoals dat wel het geval was bij de buitenwereld. Het is nooit goed om dat te hebben. We waren enthousiast, hadden er zin in. En als de resultaten dan ook nog eens positief zijn, krijg je steeds meer vertrouwen", zei Memphis dinsdag op de KNVB Campus in Zeist.

"De sfeer is een bepalende factor. Die is er erg op vooruitgegaan. De nieuwe spelers zorgden ook voor een kwaliteitsimpuls. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Het klikt gewoon, dat zie je niet alleen terug in, maar ook naast het veld. We zijn met het hele team aan het groeien, zodat we samen iets moois neer kunnen zetten."

Nederland is dicht bij het eerste grote doel onder Koeman: kwalificatie voor het EK. Heel even leek dat in gevaar te komen, maar na de fraaie zege op bezoek bij Duitsland (2-4) en de benauwde overwinning in eigen huis op Noord-Ierland (3-1) kunnen de tickets al bijna worden geboekt voor het eerste eindtoernooi sinds 2014.

"We zijn aan de journey begonnen met de missie om ons te plaatsen voor het EK. Dat kunnen we nu doen, dus dat móéten we ook doen. Daarna gaan we toewerken naar het EK en willen we ook daarop de beste resultaten neerzetten, maar laten we ons eerst maar kwalificeren", aldus Memphis.

"Frankrijk-thuis en Duitsland-thuis (beide in de Nations League, red.) waren de momenten waarop we dachten: we kunnen echt iets bereiken tegen de grotere landen. Vooral de winst op de Fransen gaf een signaal af. Het is elke keer een feest om bij Oranje te zijn. Het brengt elke keer een grote lach op mijn gezicht."

Memphis Depay juicht op karakteristieke wijze na een doelpunt voor het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

Memphis nog wel twijfelgeval voor Noord-Ierland

Het is nog wel de vraag of Memphis in actie kan komen tegen Noord-Ierland. Hij kampt sinds een week met een bovenbeenblessure, waardoor hij zondag de topper van Olympique Lyon bij Olympique Marseille (2-1-nederlaag) aan zich voorbij moest laten gaan.

"Ik ben hier om zo snel mogelijk fit te worden. Het gaat de goede kant op, maar we moeten het van dag tot dag bekijken. Als ik niet het gevoel zou hebben dat ik mezelf fit kan krijgen, dan was ik in Lyon gebleven. Ik hoop dat ik het red, maar het is afwachten", vertelde Memphis.

Mocht Memphis verstek laten gaan tegen Noord-Ierland, dan wordt hij wellicht in de spits vervangen door Myron Boadu. Het pas achttienjarige talent van AZ is vanwege zijn acht doelpunten in twaalf officiële wedstrijden dit seizoen net als ploeggenoot Calvin Stengs voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal.

"Ik heb niet heel veel wedstrijden gezien van Myron, maar ik zie hem wel steeds op het scorebord verschijnen. Hij laat het niet alleen zien in de Eredivisie, maar ook in de Europa League. Ik ben superblij voor hem. Hij is een heel relaxte en aardige jongen. Ik hoop dat hij de lijn van AZ bij ons kan vasthouden."

Noord-Ierland-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur op Windsor Park in Belfast. Oranje sluit de EK-kwalificatiereeks drie dagen later af tegen Estland (eveneens om 20.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA en moet dan winnen als er wordt verloren van Noord-Ierland.