Sherida Spitse vindt dat de Oranjevrouwen het in hun EK-kwalificatieduels aan hun stand verplicht zijn om met ruime cijfers te winnen. Mede dankzij twee goals van de middenvelder won Nederland dinsdag met 1-4 van Slovenië.

"Met alle respect voor onze tegenstanders in deze kwalificatiereeks, maar wij zijn met onze kwaliteiten aan onze stand verplicht om met dit soort uitslagen te winnen", zei de 29-jarige Spitse na afloop van het duel bij Veronica.

"We kwamen door een misverstand op een 1-0-achterstand, maar ook daarna zijn we rustig gebleven en kwamen we niet meer in de problemen. Dat is knap van ons, maar tegelijkertijd hoort dat ook zo te zijn."

Dankzij twee goals van Spitse uit een strafschop pakte Oranje kort na rust de leiding. Vivianne Miedema zorgde met nog twee treffers voor de 4-1-eindstand.

Vrijdag tegen Turkije (0-8-winst) was Spitse ook al twee keer trefzeker. Een van die twee doelpunten noteerde ze uit een strafschop.

"Het is fijn dat ik in deze interlandperiode drie strafschoppen heb benut, maar dat kan ik alleen doen dankzij mijn ploeggenoten. Het is ook een kunst om die penalty's af te dwingen."

Tussenstand groep A 1. Nederland 6-18 (28-3)

2. Rusland 3-6 (5-2)

3. Kosovo 3-6 (4-6)

4. Slovenië 5-6 (14-10)

5. Estland 4-1 (1-13)

6. Turkije 5-1 (1-19)

Sherida Spitse was tegen Slovenië twee keer trefzeker uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Spitse blij met periode van rust

Spitse, die bij het Noorse Valerenga speelt, komt met haar club nog twee duels in actie voordat de winterstop begint. De 29-jarige aanvaller maakte er geen geheim van dat ze uitkijkt naar een voetballoze periode.

"Ik ben van december tot december doorgegaan en heb alleen tien dagen rust gehad na het WK. Fysiek gaat het nog goed, maar mentaal ben ik wel klaar met alle verplichtingen rond het voetbal. Op een gegeven moment is even vakantie ook wel lekker."

"Bovendien is er begin januari ook nog een kleine op komst bij ons thuis, dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ik ben blij met de manier waarop we het jaar hebben afgesloten."

Spitse heeft in ieder geval een klein half jaar geen interlandverplichtingen. Pas op 4 april 2020 staat de volgende EK-kwalificatiewedstrijd, tegen Kosovo, op het programma.